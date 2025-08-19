スガキヤに「しるこサンド」のパフェ！これぞ名古屋名物だみゃー

名古屋発祥で中部を中心に出店する「スガキヤ」では、8月21日から期間限定で、松永製菓のロングセラー商品「しるこサンド」とコラボレーションした「しるこサンドクリぜんパフェ」を販売します。

名古屋の名物がコラボ！

ラーメンと甘党の店「スガキヤ」ではデザートにも注力しています。今回は人気デザート「クリームぜんざい」をベースに新メニューが登場。

▲しるこサンドクリぜんパフェ 490円

「しるこサンドクリぜんパフェ」は、なめらかなソフトクリームとぜんざいにパイクラムとはちみつソースを合わせ、さらに名古屋を中心に愛される「しるこサンド」を加えた一品です。

なめらかでコクのあるソフトクリームと優しい甘さのぜんざいに、サクサクとした食感のパイクラムとはちみつソースを加えています。さらに、食感と香ばしさが特徴のしるこサンドが加わることで、甘さが引き立ち食感にもアクセントが生まれています。

▲しるこサンドクリぜんパフェ特別セット 790円

（ミニラーメン・ミニ五目ごはん・しるこサンドクリぜんパフェ）

また、ミニラーメンとミニ五目ごはんにパフェを組み合わせた特別セットも登場します。

いずれも販売はなくなり次第終了となり、一部店舗では取り扱いがありません。

▲しるこサンド×スーちゃん 限定コラボクッション、限定キーホルダー

発売に合わせて、オリジナルクッションやアクリルキーホルダーが当たる店頭キャンペーンを8月21日～9月30日の期間に実施。

さらに、X（旧Twitter）では8月21日～27日まで、スガキヤと松永製菓の両アカウントをフォローし、指定投稿をリポストすると詰め合わせセットが当たるキャンペーンも実施します。

ラーメンもデザートも！

名古屋で長年愛されてきたスガキヤとしるこサンドの組み合わせは、地元の人はもちろん、全国のファンにとって胸が高鳴るコラボ。

クリームぜんざいにしるこサンドの食感をプラスしたパフェは、食べ応えもありそうです。ミニラーメン・ミニ五目ごはんといっしょに楽しめるボリューム満点のセットも用意されているので、ぜひお試しを！

※価格は税込み表記です。