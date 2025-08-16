焼肉もおかずもスンドゥブも！全部欲張りたいなら中山豆腐店の「焼肉定食」

スンドゥブ定食専門店「スンドゥブ 中山豆腐店」では「焼肉定食」（1243円）を8⽉20⽇より販売する。

人気メニューが集結！新商品の「焼肉定食」

スンドゥブ 中山豆腐店は、「大豆の横綱」と言われるトヨマサリでつくる自家製豆腐と、特製のタテギと野菜をペースト状にしたオリジナルスンドゥブスープを味わうスンドゥブ定食専門店。今回は「焼肉定食」が期間限定で登場する。

様々なメニューを揃える中山豆腐店であるが、「定食スタイルでおひとりでも一度に色々食べられるメニューを用意したい」との想いから「焼肉定食」が誕生したという。

もちもちなさつまいも春雨、ニンジンや玉ねぎにきくらげ、ニラなど食感豊かな食材を、コチュジャンとごま油がベースのタレで旨辛に仕上げた「チャプチェ」と、シンプルに塩コショウで焼き上げフルーティーなにんにく醤油ベースのタレで味わう「牛ハラミ焼肉」を一皿に。

自家製豆腐とこだわりスープのスンドゥブとご一緒に、ひとりでも色々なおかずを堪能する定食に仕立てている。

また、＋220円でミニスンドゥブをミニ冷麺に変更可能。

都内3店舗で営業中

現在都内の高田馬場、秋葉原、新橋に店舗を構える中山豆腐店。白を基調としたシンプルな外観に、カウンター席をメインに設置することでひとりでも入りやすい設計としている。

日本でも親しみのある“スンドゥブ”は、ビジネスパーソンや学生のランチやディナーとして、気軽に食事できる定食スタイルで提供される。

メニューに迷った時は、新商品の「焼肉定食」でいろいろと味わってみるのがいいかも。

（※文中の価格はすべて税込）