「月見鶏たま天丼」「月見チーズハンバーグ天丼」が登場！天丼・天ぷら本舗 さん天で

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は8月21日から「月見フェア」を開催します。

今年は2種類の月見天丼が登場し、鶏天づくしの「月見鶏たま天丼」と、ビーフ100％ハンバーグを使った「月見チーズハンバーグ天丼」をラインアップします。販売は10月8日までの予定で、関西・中部エリアの全店舗が対象となります。

▲月見鶏たま天丼 990円

鶏天3枚、鶏つくね串天、鶏団子天2個に加え、かぼちゃ、オクラ、なす、のりが入った王道の味わい。特製天丼タレをかけて、目玉焼き風のお月見天とからめて味わう一杯です。

▲月見チーズハンバーグ天丼 990円

ビーフ100％のビーフハンバーグ天に濃厚チーズソースとマヨネーズを合わせ、さらにお月見天を添えた新作です。甘辛のオニオンソース付きで、ポテトやミニトマトも彩りを添えています。

▲＋300円でハンバーグをダブルにできます

「月見チーズハンバーグ天丼」は、＋300円でハンバーグ天をダブルにできます。

定食はご飯おかわり無料！

揚げたての天ぷらを、大根おろし入りの天つゆや卓上の塩で味わう定食も用意されます。ほうれん草のお浸しや貝汁付きで、ご飯はおかわり自由です。

▲月見鶏たま天ぷら定食 1290円

▲月見チーズハンバーグ天ぷら定食 1290円

フェア商品は持ち帰りも可能です。また、公式アプリでは30円引きクーポンを配信中で、さらに店内や持ち帰りで天丼や定食を購入すると次回使える100円引き券も配布されています。

天丼で味わうお月見気分

さん天は、関西地方を中心に出店する天丼・天ぷら専門店。



まだ暑い日が続きますが、秋の訪れを感じさせる月見メニューは、見た目も華やかで食欲をそそります。鶏天とハンバーグで、どちらを選ぶか迷ってしまいそうです。

※価格は税込み表記です。