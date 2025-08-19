このページの本文へ

ユウキロックの「節約バンザイ！」 第110回

三井住友カード、電車に乗ればポイント貯まる　2〜3枚作ればもっとお得に

2025年08月19日 07時00分更新

文● ユウキロック　編集●ASCII

キャンペーンページより

　「三井住友カード『Oliveフレキシブルペイゴールド』年会費無料の大チャンス！絶対作った方がいい理由」でもお伝えしたように、永年無料ならば複数枚持っておきたい三井住友フィナンシャルグループが発行するクレジットカード。「三井住友カード」なら新規入会＆条件達成で1万2000円分プレゼント。さらに「Olive」に至っては、色々ひっくるめると7万5600円相当のプレゼントとなる。ぶっちゃけて言うが「儲かる」といっても過言ではないクレカなのだ。そんな「三井住友カード」が攻勢を緩めることなく8月後半、まだ休みを満喫したい人のためのキャンペーンを放ってきた。電車に乗るとポイントが貯まる。しかも最大20％還元だ。今回のこのキャンペーンの紹介と、さらにお得に使うための方法を紹介します。そして最近多い地方の方限定のキャンペーンも紹介します。

【タッチ決済でお得に乗車！対象路線を3日間ご利用で最大20％還元キャンペーン！】

キャンペーン期間：2025年8月15日（金）～9月15日（月）

条件：対象のカードを使用し、対象の鉄道事業者にて3日間タッチ決済で乗車する

特典：キャンペーン期間中、対象の鉄道事業者で利用したタッチ決済での合計乗車金額に対して、Vポイントを最大20％還元（上限500ポイント→クレカ1枚2500円まで）

対象カード：

  • Oliveフレキシブルペイ
  • Oliveフレキシブルペイ ゴールド
  • Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード

※Oliveフレキシブルペイは、クレジットモードでの利用のみ対象

  • 三井住友カード（NL）
  • 三井住友カード ゴールド（NL）
  • 三井住友カード プラチナプリファード他

