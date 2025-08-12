このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

ユウキロックの「節約バンザイ！」 第109回

三井住友カード「Oliveフレキシブルペイゴールド」年会費無料の大チャンス！絶対作った方がいい理由

2025年08月12日 09時00分更新

文● ユウキロック　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　先週「三菱UFJ銀行、なんと最大1万円を全員にプレゼントする超激甘キャンペーン！獲得方法をお伝えします」で紹介したように、「エムット」誕生を記念して超激甘なキャンペーンで猛威を振るう「三菱UFJフィナンシャルグループ」。時を同じくしてライバル「三井住友フィナンシャルグループ」の「Olive」もキャンペーンを打ってきた。どうしても初年度のみ年会費がかかってしまう「Oliveフレキシブルペイゴールド（以下Oliveゴールド）」が初年度から年会費無料で作成できるチャンスが訪れたのだ。「『三井住友カードゴールド（NL）』を持っているからいらない」と思うなかれ。かなりの恩恵があるので絶対作ったほうがいい。今回は三菱UFJにも負けない「Olive」のキャンペーンの紹介と両方のクレカを持っていると何がお得なのか？ を解説いたします。

三井住友カード「Olive」は金融サービスの名前

　まずは知らない人のために「Olive」を簡単に説明します。クレカの「Oliveフレキシブルペイ」があるのでややこしいのですが、基本的には前回紹介した「三菱UFJ銀行」の「エムット」と同様に「Olive」も金融サービスの名前です。「三井住友銀行」アプリで銀行口座やSBI証券などが管理できます。そして「Oliveフレキシブルペイ」はクレジットだけでなくデビットカードやポイント払いなど設定を変えて利用することができるのも特徴です（ただし僕はクレジットモード以外では使いません）。

　それでは最初に「Oliveゴールド」への大チャンスキャンペーンの詳細をご覧ください。

三井住友カードゴールド（NL）利用者限定 条件達成でOliveフレキシブルペイゴールドの年会費永年無料

内容：2つの条件にいずれも当てはまる場合、Oliveフレキシブルペイ ゴールドを初年度より年会費永年無料にて入会できる

条件1：2025年8月1日（金）以降にOliveフレキシブルペイ ゴールドに入会し、契約月の翌月10日までにクレジットモードが利用可能となっている

条件2：Oliveフレキシブルペイゴールドの契約月当月末までに、三井住友カード ゴールド（NL）を年間100万円以上利用している

※ 「三井住友カード ゴールド（NL）」をVISA・Mastercardの両ブランドを持っている場合、いずれか一方で年間100万円以上利用すれば対象となります

　普段ならどうしても年会費税込5500円かかってしまう「Oliveゴールド」がこのタイミングで初年度から年会費永年無料になるチャンスです。「Olive」がこの世に誕生した時も、同じように「三井住友カードゴールド（NL）」ですでに年間100万円利用して永年無料になっているユーザーは、初年度から年会費永年無料でした。僕もそのタイミングで「Oliveゴールド」を作成しました。ですので、上記の2つの条件を満たしている方は必ず作りましょう。

　注意点としまして、「Olive」を始めるにあたり「三井住友銀行」の口座も必ず必要になります（「Oliveフレキシブルペイ」の引き落としは「三井住友銀行」口座でないと駄目なため）。ですので、時間に余裕を持って作成しましょう。というか、このキャンペーンがいつ終わるかわからないのですぐにでも取り掛かってください。そこで設定をクレジットモードに契約月の翌月10日までにしましょう。末までではないので注意です。例えば8月31日に入会した場合9月10日までとなりますので気をつけてください。

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン