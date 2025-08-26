コンビニの「ファミリーマート」での利用でお得な特典があり、僕が一時メインカードとして使っていた「ファミマTカード」がリニューアル。9月1日からカード名称を「Famima Card（ファミマカード）」と改めてデザインも変更し、更に特典も変更。なんと請求時に最大5％割引される神クレカへと生まれ変わるのだ！！今回は「Famima Card」の全容と、変更前の8月31日までにやっておかなければならないことを紹介します。

ファミマカード（Famima Card）とは

まずは「Famima Card」がどのように生まれ変わるのか表にしました。そちらをご覧ください。

ファミマTカード Famima Card （2025年8月31日まで） ⇨ （2025年9月1日から） 年会費 無料 無料 ファミマでの利用 Vポイント最大2％付与 請求時、最大5％割引 JCB加盟店での利用 Vポイント0.5％付与 請求時、1％割引

現在利用時に「Ｖポイント」が付与されているのですが、それを8月31日に終了し、9月1日から「請求時割引」に変わります。ポイント付与も嬉しいですが、やはり割引されるほうがわかりやすくて単純で嬉しい。JCB加盟店では1％割引と、Vポイント付与時より0.5％アップ。さらに「ファミリーマート」では請求時に5％割引と、Vポイント付与時より3％アップします。「ファミリーマート」で躊躇なく買い物できるなという印象です（偉そうですいません）。ただし「ファミリーマート」での買い物で5％割引を受けるには公式スマホアプリである「ファミペイ」と連携する必要があります。これをしておかないと3％割引となってしまいますので必ずやっておきましょう（連携方法は後ほど）。そしてタバコ、チケット類は1パーセント還元、電子マネーのチャージなど割引対象外のものもありますのでサイトでご確認ください。

※割引金額はレシートに表示されません。請求時に適用されます。