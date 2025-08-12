最大25％還元！ PayPay自治体キャンペーン大量追加【2025年10月分】

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「PayPayであなたの街を応援しよう！」キャンペーン。2025年10月開始分の参加自治体が追加されました。

気になる還元率は最大25％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

東北

●青森県

十和田市「十和田市を笑顔に！PayPay利用で最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2025年10月1日0時〜10月31日23時59分

対象店舗：青森県十和田市内のPayPay加盟店のうち、十和田市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

●岩手県

紫波町「PayPay第3弾 紫波町でのお買物でおトクなポイント最大10％が戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2025年10月1日0時〜10月31日23時59分

対象店舗：岩手県紫波町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、紫波町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大10％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

関東

●栃木県

栃木市「栃木市キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン」

開催期間：2025年10月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：栃木県栃木市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、栃木市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

●埼玉県

朝霞市「朝霞のお店を応援しよう！～最大20％戻ってくるキャンペーン～」

開催期間：2025年10月1日0時〜10月31日23時59分

対象店舗：埼玉県朝霞市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、朝霞市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：1万ポイント

新座市「新座市キャッシュレス決済 ポイント還元事業 第4弾」

開催期間：2025年10月16日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：埼玉県新座市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、新座市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

●神奈川県

茅ヶ崎市「茅ヶ崎市のお店を応援しよう！！キャッシュレスでおトクキャンペーン」

開催期間：2025年10月14日0時〜10月31日23時59分

対象店舗：神奈川県茅ヶ崎市内のPayPay加盟店のうち、茅ヶ崎市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：

・中小企業：最大20％

・一部特定の店舗：最大10％

付与上限：

・1回あたり：中小企業 2000ポイント／一部特定の店舗 1000ポイント

・期間あたり：合計5000ポイント

北陸

●福井県

坂井市「物価高に負けるな！坂井市で最大10％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2025年10月1日0時〜10月31日23時59分

対象店舗：福井県坂井市内のPayPay加盟店のうち、坂井市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大10％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：2000ポイント

中部

●愛知県

東海市「地元のお店を応援しよう！最大20％戻ってくる！」

開催期間：2025年10月1日0時〜10月31日23時59分

対象店舗：愛知県東海市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、東海市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

近畿

●大阪府

東大阪市「くらしを応援！キャッシュレスdeハッピーポイントキャンペーン」

開催期間：2025年10月1日0時〜10月15日23時59分

対象店舗：大阪府東大阪市内のPayPay加盟店のうち、東大阪市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

●和歌山県

紀美野町「第4弾！星ふるさと紀美野町 対象店舗で最大25%戻ってくるキャンペーン！」

開催期間：2025年10月25日0時〜12月8日23時59分

対象店舗：和歌山県紀美野町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、紀美野町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大25％

付与上限：

・1回あたり：2500ポイント

・期間あたり：5000ポイント

中国

●島根県

江津市「江津市キャッシュレスキャンペーン」

開催期間：2025年10月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：島根県江津市内のPayPay加盟店のうち、江津市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

●広島県

三原市「三原市を応援キャンペーン！キャッシュレスで最大20％戻ってくる！」

開催期間：2025年10月20日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：広島県三原市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、三原市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：2万ポイント

北広島町「第5弾 きたひろ応援プロジェクト まちのお店を応援しよう！最大20％戻ってくるキャンペーン」