CSRじゃない。NPOと組む“本気のサステナ戦略”が注目される理由
支援先ではなくパートナーへ。企業の挑戦を支える新しい協業のかたち
著者紹介●羽山 友治（はやま・ともはる）
スイス・ビジネス・ハブ 投資促進部 イノベーション・アドバイザー。10年以上にわたり、世界中のオープンイノベーションの研究論文を精査し、体系化。戦略策定・現場・仲介それぞれの立場での経験を持つ。著書に『オープンイノベーション担当者が最初に読む本：外部を活用して成果を生み出すための手引きと実践ガイド』がある。
「NPO＝ボランティア」 の認識はもう古い
「NPOってボランティア団体でしょ？」「ビジネスと関係あるの？」と思っている方も多いかもしれない。
しかし今、企業とNPOが手を組んで社会課題に取り組むケースが増えている。サステナビリティやSDGsのような複雑なテーマでは、「専門性」と「現場感覚」を持つNPOが、心強いパートナーになるのだ。
イノベーションの源としての“非営利”というかたち
実際、非営利組織が革新的な成果を生み出す例は珍しくない。AI開発で注目を集めるOpenAIも、もともとは非営利団体としてスタートした。
「人類全体に利益をもたらすAIの開発」をミッションに掲げ、利益よりも公共性を重視していたことが、その後の技術的ブレークスルーにつながったとも言われている。
こうした例は、NPOや非営利組織が単なる“支援団体”ではなく、社会や産業にインパクトを与えるイノベーションの源になり得ることを示している。
NPOが持っている“企業にないもの”
ある調査では、NPOにはこんな強みがあるとされている。
社会課題を見つけ出す力
少数派の声に耳を傾ける姿勢
市民からの信頼
本気で社会を変えようとする熱意
こうした特性は、多くの企業がなかなか持ちづらいもの。だからこそ、協業することで互いの弱みを補い合える関係になれる。
共創のカギは「信頼」と「歩み寄り」
NPOと企業の協業には、文化の違いもある。NPOは丁寧に信頼関係を築くことを重視するし、スピードよりも納得感を大事にすることが多い。
企業側としては、NPOを「支援する相手」ではなく、「一緒に課題を解決するパートナー」として捉えることが重要だ。共創がうまくいくと、NPOの柔軟さと企業のリソースがかけ合わさり、想像以上の成果につながることもある。
“まとめ役”としてのNPOに注目
最近では、NPOが地域や分野を横断する“まとめ役（メタガバナー）”として注目されている。
例えば、ある地域のSDGsプロジェクトでは、行政・企業・住民など、バラバラな立場の人たちをうまく束ね、プロジェクトを前に進めたのがNPOだったという事例もある。
資金集めの経験が豊富なNPOだからこそ、関係者の多様なニーズを調整するのが得意なのだ。
日本でも協業の広がりに期待
現時点では、企業とNPOをつなぐ仕組みはまだ少ない。それでも、NPOと協業する大企業は少しずつ増えており、今後は専用のマッチングサービスが出てくる可能性もあるだろう。
一方で、そもそも欧米諸国を筆頭とした海外と比べて、NPOの数が少なく規模が小さいという問題もある。この点に関して、企業が積極的に協業することで、NPOを育てていく姿勢があってもよいのではないか。
新規事業やサステナビリティ施策を考えるなら、NPOとの協業は十分に“あり”な選択肢だ。地域に根ざした活動をしているNPOとタッグを組めば、机上の計画を、現場で実行できる形に落とし込む力にもなる。
「社会のために動きたいけど、どうすれば？」と悩んでいる企業にとって、NPOは次の一手を共につくるパートナーかもしれない。
