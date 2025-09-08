座組はできた。でも決められない──共創を動かす“新しいリーダーシップ”とは
カギは「設計と調整」。オーケストレーション型マネジメントの実践知
著者紹介●羽山 友治（はやま・ともはる）
スイス・ビジネス・ハブ 投資促進部 イノベーション・アドバイザー。10年以上にわたり、世界中のオープンイノベーションの研究論文を精査し、体系化。戦略策定・現場・仲介それぞれの立場での経験を持つ。著書に『オープンイノベーション担当者が最初に読む本：外部を活用して成果を生み出すための手引きと実践ガイド』がある。
「全員が主役」でも誰かが仕切らないと動かない
オープンイノベーションや地域連携、産官学の共創――こうした取り組みでは、関係者が増えれば増えるほど、「誰が回すのか？」が曖昧になっていく。そんな共創の現場に必要なのが、「オーケストレーション」という考え方だ。公式な権限ではなく、関係性と構想力で場を動かす──いま求められる新しいリーダーシップの形に迫る。
エコシステムとオーケストレーションの基本
エコシステムとは、多様なアクターが緩やかにつながりながら、単独では生み出せない価値を共創する仕組みである。参加者はそれぞれ独立しており、指揮命令系統もない。そこで求められるのが、公式の権限ではなく、関係性と構想力によって場を動かす“オーケストレーター”の存在である。
オーケストレーションには主に以下のような類型がある。
-
シングル型：1社が主導し、全体の構想と実行を担う（大企業主導型に多い）
-
ダブル型：主導役がビジョンを示し、実装は他社と分担する（例えば、ベンチャー・スタートアップ企業や大学など）
-
マルチ型：複数の関係者が協調して全体を形づくる（地域プロジェクトなど）
また、運営の手法としては、「支配的（トップダウン）」「合意型（ボトムアップ）」「ハイブリッド型」の3種類に分けられる。
実務でのヒント：オーケストレーターになるには？
オーケストレーターに求められるのは、単なる“仕切り役”ではない。複数の関係者が持つ異なる価値観や期待を理解し、それらを橋渡ししながら、共通の方向性にまとめていくことが求められる。以下のような実践が有効である。
-
戦略的設計：共通の価値提案を明確にし、エコシステムの方向性を示す
-
関係性の構築：パートナーの補完性を理解し、信頼と共感を醸成
-
リソースの統合：知識・人材・資金などの分散リソースを束ねる
-
技術活用：デジタルツールで意思決定や情報共有の効率化を図る
-
文化の育成：失敗を許容し、挑戦を後押しする空気をつくる
重要なのは、組織の大小に関わらず、誰でもこの役割を担えるということだ。中小ベンチャー企業であっても、自社の立場から地域や業界をつなぐ「場の設計者」になることは可能だ。
エコシステムで求められるリーダーシップの本質
エコシステムにおけるリーダーシップとは、命令ではなく“巻き込み”である。複数の関係者が関わるプロジェクトにおいては、誰かがオーケストレーションの役割を担わなければ、空中分解しかねない。もしあなたのプロジェクトが「人はいるけど進まない」と感じるなら、次に考えるべきは「誰がどう場をつくるか」ではないだろうか。
