同社の「BitSummit the 13th Summer of Yokai」への出展情報もお届け!

インティ・クリエイツは7月14日、京都市勧業館みやこめっせにて開催する日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th Summer of Yokai」に出展すると発表。それを記念し、期間限定で同社のタイトルが最大65%オフ(VR作品除く)の特別価格で購入できる「インティ・クリエイツ Bitsummitセール」をSteamにて実施することも明らかにした。

セール期間は、2025年7月18日2時~8月1日1時59分までの2週間。BitSummitの開催期間は、7月18日~20日までの3日間だ。

今回のセールでは、会場に展示されているタイトルもセール対象となっているので、この機会にぜひプレイしてみよう。

【セール情報】

対象デジタルストア:Steam

セール期間:2025年7月18日2時~8月1日1時59分まで

セールページ:https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES

BitSummit the 13th Summer of Yokai出展情報

BitSummitの会場では、本イベントにあわせて発表した新作タイトル『魔女ガミ-The Witch of Luludidea-』(2025年10月30日発売予定)の体験版に加え、10周年記念タイトル『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』(2025年7月24日発売予定)をプレイアブル出展する。

また、4ヵ月連続アップデート中の『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』や、Steamで圧倒的好評を得たこともある『カルドアンシェル』もプレイアブル出展し、現地で遊ぶことができる。

各体験版をプレイすると、それぞれのタイトルのキャラクターをあしらった直径57mmの特製缶バッジがプレゼントされるので、要チェックだ。

2025年7月19日13時40分~14時10分のメインステージでは、「インティ・クリエイツ新作タイトルのご紹介」と題して、『魔女ガミ-The Witch of Luludidea-』の詳報をディレクター兼キャラクターデザイナーの夏目裕司氏と、エグゼクティブプロデューサーの會津卓也氏が登壇して解説。インターネット配信もあるので、現地に行けない人も視聴してみてはいかがだろうか。

さらに、ガンヴォルト10周年を記念したTシャツをはじめ、『カルドアンシェル』『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』のTシャツなど、イベント会場限定品の物販も併催するので、来場した際はインティ・クリエイツのブース、1階のSV-02にぜひ立ち寄ろう。

【開催日時】

2025年7月18日:ビジネスデー

2025年7月19日/20日:一般公開日10時~17時

【会場】

みやこめっせ(京都市勧業館)

インティ・クリエイツ(INTI CREATES)のブース番号は1階の「SV-02」

【関連サイト】

BitSummit公式サイト:https://bitsummit.org/

メインステージ配信(YouTube):https://www.youtube.com/@bitsummit9945

twitch:https://www.twitch.tv/bitsummit

プレイアブル出展内容

『魔女ガミ-The Witch of Luludidea-』

発表されたばかりの『魔女ガミ-The Witch of Luludidea-』を全世界で最も早く遊べるチャンス! 記憶喪失の魔女「シロハ」を操り、「開幕 斬る世界へ」の章をプレイできる。

ボスまでの道行きのステージと、ボス戦を15分間体験できる特別版を遊んだ人には、直径57mmの特製缶バッジ3種のうち1種をプレゼント。ぜひ遊んでみよう。

『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』

『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』体験版では、収録されている『蒼き雷霆 ガンヴォルト』『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪(ソウ)』『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』より、すべてのミッションの中から自由に選んでプレイ、最大10分間を試遊できる。

ゲームをプレイした人には、直径57mmの特製缶バッチ(全3種から選択)1個をプレゼント。

『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』

体験版は『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の序盤を、最大15分間遊べる体験版を試遊可能。遊んだ人には直径57mmの特製缶バッジ4種の中から希望の1種をプレゼント。

『カルドアンシェル』

『カルドアンシェル』の体験版は、ニンテンドーeショップ/Steamで配信中の体験版でプレイできるチュートリアル専用ダンジョンを含む、3つのダンジョンに加え、「白き鋼鉄のX(イクス) THE OUT OF GUNVOLT」のダンジョンも体験できるスペシャルバージョン。遊んだ人には直径57mmの特製缶バッジ4種の中から希望の1種をプレゼントする。

物販情報

出展ブースの物販コーナーでは、インティ・ダイレクト限定販売品やイベント会場限定販売品を取り揃えている。会場に行った際は、ぜひ足を運んでみよう。