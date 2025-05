インティ・クリエイツは5月28日、Nintendo Switch/PlayStation 5で発売予定のパッケージソフト『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』の情報を中心に紹介する番組「ガンヴォルト情報局 第78回」を配信すると発表。配信日時は、2025年6月4日21時より。

番組では、MCのIKKANさんとレギュラーの櫻川めぐさん(モルフォ役)が、ゲームの最新情報やイベント情報などを紹介。コンテンツ盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

ゲームの発売日は2025年7月24日予定、価格は通常版が5940円、10周年記念コンプリートBOXが1万6280円だ。

【番組概要】

番組名:ガンヴォルト情報局 第78回

日時:2025年6月4日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)/櫻川めぐさん(S)

配信URL:

YouTube Live:https://www.youtube.com/live/52zVdhoXsHA

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347853689

【ゲーム情報】

タイトル:蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション

ジャンル:ライトノベル2Dアクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5

発売日:2025年7月24日予定

価格:

通常版:5940円(パッケージ版)

10周年記念コンプリートBOX:1万6280円(パッケージ版)

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.