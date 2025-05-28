IKKANさん（オフィス★怪人社）と櫻川めぐさん（S）の2人がお届け！
情報発信番組「ガンヴォルト情報局 第78回」が6月4日21時より配信決定！
2025年05月28日 19時50分更新
インティ・クリエイツは5月28日、Nintendo Switch／PlayStation 5で発売予定のパッケージソフト『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』の情報を中心に紹介する番組「ガンヴォルト情報局 第78回」を配信すると発表。配信日時は、2025年6月4日21時より。
番組では、MCのIKKANさんとレギュラーの櫻川めぐさん（モルフォ役）が、ゲームの最新情報やイベント情報などを紹介。コンテンツ盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。
ゲームの発売日は2025年7月24日予定、価格は通常版が5940円、10周年記念コンプリートBOXが1万6280円だ。
【番組概要】
番組名：ガンヴォルト情報局 第78回
日時：2025年6月4日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／櫻川めぐさん（S）
配信URL：
YouTube Live：https://www.youtube.com/live/52zVdhoXsHA
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347853689
【ゲーム情報】
タイトル：蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション
ジャンル：ライトノベル2Dアクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5
発売日：2025年7月24日予定
価格：
通常版：5940円（パッケージ版）
10周年記念コンプリートBOX：1万6280円（パッケージ版）
CERO：審査予定
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