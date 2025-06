インティ・クリエイツは6月11日、Nintendo Switch/PlayStation 5向けパッケージソフト『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』について、トレーダー秋葉原2号店と、ゲーマーズなんば店の協力のもと、東西対抗のスコアアタック大会+体験会を開催すると発表。開催日は2025年6月15日だ。

スコアタック大会の参加条件は、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』の通常版、又は、10周年記念(テンスアニバーサリー)コンプリートBOXの予約を証明できるものを持参すること。東西それぞれで5位以内に入賞したプレイヤーには、本ベント限定の記念盾が授与されるので、ぜひとも参加しよう。

さらに、当日に予約、もしくは、予約を証明できるものを持参した人には、イベント限定ポストカードをプレゼント。試遊した人には3種類の缶バッチから1種類がプレゼントされる。近くに住んでいる人は、ぜひ訪れてみてはいかがだろうか。

ゲームの発売日は2025年7月24日予定、価格は通常版が5940円、10周年記念コンプリートBOXが1万6280円だ。

【概要】

開催日:2025年6月15日

【スコアアタック】11時~16時

【試遊体験会】11時~17時

東京会場:トレーダー 秋葉原2号店

http://www.e-trader.jp/shop/akiba02.html

大阪会場:ゲーマーズなんば店

https://www.gamers.co.jp/shop/detail.php?id=13

参加条件:『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』の通常版、又は、10周年記念(テンスアニバーサリー)コンプリートBOXの予約を証明できるものを提示。

※どの店舗のご予約でも参加できます。

※複数ご予約いただいていても、スコアアタックは1回(待機プレイヤーが少ない場合は最大2回まで)となります。

プレイゲーム:

『蒼き雷霆(アームドブルー)ガンヴォルト トライアングル エディション』に収録されている『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』

プレイミッション:『嵐のメガフロート(ボス:レクサス)』

※ハードモード

プレイ時間:10分

※時間内ならリスタート可能。ただし、時間は巻き戻りません。

スコア計算ルール:ミッション『嵐のメガフロート』クリア時点リザルト

※ミッションをクリアできなかった場合は失格となります。

大会レギュレーション:

・パッシブイマージュパルス:固定

・スキルイマージュパルス:固定

・オプション設定の変更は可能

・ソングオブディーヴァは必ず100%発生

・プレイヤーの初期レベルは60固定

Xで東西対決の勝者を予想しよう!

東西どちらのチームが勝つかを予想して、Xにポストする勝敗予想キャンペーンも開催。

スコアアタック大会の前日、2025年6月14日の23時59分までにハッシュタグ「#ガンヴォルト東西対決」を付けて、Xにポストしよう。

予想的中した人の中から1名に、上位5位入賞者と同じ記念盾が贈呈される。

【参加方法】

① 公式X(@GunvoltOfficial)をフォロー

② ハッシュタグ「#ガンヴォルト東西対決」を含めて“東が勝つ”か、“西が勝つ”かポスト

※当選された方へはインティ・クリエイツのX公式アカウント(@GunvoltOfficiall)からダイレクトメッセージにてご連絡させていただきますので、ダイレクトメッセージを受け取れる設定にしておいてください。

情報発信番組「ガンヴォルト情報局」の最新回を2025年6月18日に配信!

MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーの櫻川めぐさん(モルフォ役)が、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』の情報を中心に月2回のペースで配信している“ガンヴォルト情報局”の第79回が実施決定。配信日時は、2025年6月18日21時より。

番組には、ゲストとして“アキュラ”役の内田雄馬さんが出演。『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』の最新情報、イベント情報などコンテンツ盛りだくさんとなっているのでお見逃しなく。

【番組概要】

番組名:ガンヴォルト情報局 第79回

日時:2025年6月18日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)/櫻川めぐさん(S)

ゲスト:内田雄馬さん(インテンション)

配信URL:

YouTube Live:https://youtube.com/live/u-efRGs5sOc

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347962989

【ゲーム情報】

タイトル:蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション

ジャンル:ライトノベル2Dアクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5

発売日:2025年7月24日予定

価格:

通常版:5940円(パッケージ版)

10周年記念コンプリートBOX:1万6280円(パッケージ版)

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.