ポケモンは4月3日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)にて「のぞき見チャンス」キャンペーンを開催。期間は4月10日14時59分まで。

本キャンペーンは、ほかのプレイヤーが引いたパックのなかから1枚手に入れられる「ゲットチャレンジ」において、伏せられたカードを1枚だけ「のぞける」機能が発生することがあるというもの。上手くいけば、欲しいカードが当たる確率を五分の一から四分の一に引き上げられる。

ただし、本チャンスは「確実に発生するものではない」点に注意。レアカードが欲しいので回復アイテムを使ってゲットチャレンジに臨んだ結果、チャンスが発生せず「いつも通り」五分の一で引くこともある。チャンスの発生自体が「確率」である点を覚えておき、「発生したらラッキー」くらいで構えておこう。

もしのぞいたカードが欲しいカードだったら、その時点で勝利が約束されるというわけだ。「選択を1回だけやり直せる」機能と考えれば、とてもありがたい。これが確率発生ではなく確定だったら、チャレンジ砂時計を使って回復するなど、もっと戦略的に狙えるのだが……それは望み過ぎだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

