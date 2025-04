ポケモンは4月1日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)にて全ユーザーに「トレードメダル1000個」を突如配布した。

本メダルはほかのプレイヤーとカードを交換する「トレード機能」で使用するもの。入手するためには貴重なカードを消費する(砕く)必要があるため、それほど大量に稼げないアイテムとなっている。

トレードメダルの入手方法とトレードに必要な個数 ♢3カード:25個(交換には120個必要)

♢4カード:125個(交換には500個必要)

☆1カード:100個(交換には400個必要)

☆2カード:300個(現状は交換不可)

☆3カード:300個(現状は交換不可)

王冠カード:1500個(現状は交換不可)

配布されたのが4月1日ということで「ウソみたいな大盤振る舞い」とも言える。最新の拡張パック「シャイニングハイ」が解禁されたタイミングに合わせ、トレードできるカードも「超克の光」まで対象となっている。この機会にトレードでまだ持っていないカードを手に入れてみては。

なお、トレード機能は「2025年夏~秋」に改修予定。トレードメダル自体が廃止されるが、そのときに所持しているトレードメダルは「ひかりのすな」に変換できるとのこと。そのため今慌ててメダルを使う必要はないので、ご安心を。

また、4月1日よりプレミアムパス特典が更新された。新たなプロモカード「ニャオハ」がミッションでもらえるほか、プレミアムショップに色違いリザードンの周辺グッズも追加されている。パス購入者は要チェックだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。