ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月1日、PlayStation 5(PS5)用オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』について、同社の映像番組「State of play」で新たなゲームプレイトレーラーを公開した。

本動画では、Team NINJAの開発プロデューサー兼ディレクターを務める安田文彦氏が、PS5でキャプチャーされた『Rise of the Ronin』のゲームプレイを紹介している。詳しくは下記のPlayStation Blogを参照してほしい。

本作の発売日は、2024年3月22日予定。価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が8980円、ダウンロード専用のデジタルデラックス版が9980円となる。

・PS Blog

https://blog.ja.playstation.com/2024/02/01/20240201-rotr/

・ゲームプレイ紹介トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=JydfazusHfI

【ゲーム情報】

タイトル:Rise of the Ronin

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年3月22日

価格:

通常版:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:9980円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※CERO Z Version(18才以上対象)も同時発売。

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.