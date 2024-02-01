ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月1日、PlayStation 5（PS5）用オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』について、同社の映像番組「State of play」で新たなゲームプレイトレーラーを公開した。
本動画では、Team NINJAの開発プロデューサー兼ディレクターを務める安田文彦氏が、PS5でキャプチャーされた『Rise of the Ronin』のゲームプレイを紹介している。詳しくは下記のPlayStation Blogを参照してほしい。
本作の発売日は、2024年3月22日予定。価格は、通常版のパッケージ／ダウンロード版が8980円、ダウンロード専用のデジタルデラックス版が9980円となる。
・PS Blog
https://blog.ja.playstation.com/2024/02/01/20240201-rotr/
・ゲームプレイ紹介トレーラー
https://www.youtube.com/watch?v=JydfazusHfI
【ゲーム情報】
タイトル：Rise of the Ronin
ジャンル：オープンワールドアクションRPG
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2024年3月22日
価格：
通常版：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックス版：9980円（ダウンロード版）
CERO：D（17才以上対象）
※CERO Z Version（18才以上対象）も同時発売。
© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
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