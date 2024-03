PS5『Rise of the Ronin』のメイキング映像・第3弾「The Cause」が公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月8日、PlayStation 5(PS5)用オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』について、開発の裏側を紹介する「The Cause」Behind the Scenes(メイキング映像3)を公開した。

今回の動画では本作の「ストーリー」について詳細に紹介。本作ではプレイヤーの選択や旅の途中で出会うキャラクターたちと紡がれる「因縁」によって、ストーリーがさまざまな展開を見せる。

ストーリーのなかでの選択だけでなく、時に迫られる重要な決断に向かい合い、自分だけの歴史を形作っていこう。

本作の発売日は、2024年3月22日予定。価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が8980円、ダウンロード専用のデジタルデラックス版が9980円となる。

・メイキング映像3

https://youtu.be/j9paixUSU6M

また『Rise of the Ronin』発売を記念し、PS5本体と『Rise of the Ronin』パッケージ版ソフトがセットで当たる発売記念SNSキャンペーンを実施中。詳細は該当の投稿を参照してもらいたい。

・発売記念キャンペーン投稿

https://twitter.com/PlayStation_jp/status/1765754282685702516

【ゲーム情報】

タイトル:Rise of the Ronin

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年3月22日

価格:

通常版:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:9980円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※CERO Z Version(18才以上対象)も同時発売。

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.