ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月14日、PlayStation 5(PS5)用オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』について、PlayStation Store(PS Store)にてダウンロード版の予約購入受付を開始し、全国のPlayStation取扱店、各種ECサイトにてパッケージ版の予約購入受付を順次開始したと発表。

本作の発売日は、2024年3月22日予定。価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が8980円、ダウンロード専用のデジタルデラックス版が9980円となる。なお、本作にはCERO D版とCERO Z版の2つのバージョンが用意されている。

■『Rise of the Ronin』プレオーダートレーラー

https://youtu.be/bbqB8J0uLss

■『Rise of the Ronin』ダウンロード版製品ページ

・『Rise of the Ronin』

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA17823_00-RONINEDITEDGAME1

・『Rise of the Ronin』デジタルデラックス版

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA17823_00-RONINDDELUXE0001

・『Rise of the Ronin Z version』

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04542_00-RONINFULLGAME001

・『Rise of the Ronin Z version』デジタルデラックス版

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04542_00-RONINDDELUXE0001

『Rise of the Ronin』の特徴

・1863年、日本。

徳川幕府による圧政が始まってから300年、突然現れた黒船によって日本は混乱の渦に呑まれた。戦争、疫病、政治不安による混乱の最中、名もなき浪人が己の道を切り開く。

・自分だけの物語

名もなき浪人として、己の運命を切り開こう。どんな判断を下すか、誰に味方するかで物語は変化していく。歴史上で重要な人物を暗殺するのか、守り抜くかなどの重大な決断を下していき、自分だけの歴史を作ろう。

・シンプルで奥深い戦闘

『仁王』や『NINJA GAIDEN』の開発チーム「Team NINJA」が贈る『Rise of the Ronin』では、どんなプレイスタイルでもシンプルで奥深い戦闘を楽しめる。さまざまな近接武器や銃火器で敵に立ち向かおう。

・美しい世界を探索

幕末期に幕府は崩壊。新時代が幕を開け、西洋と東洋が衝突する。歴史上の重要人物やさまざまな人物たちと出会い、激動の時代を体験しよう。

・PS5本体の機能で19世紀の日本に没入しよう

DualSense ワイヤレスコントローラーを通したハプティックフィードバックで、戦闘の衝撃を体験できる。また、DualSense ワイヤレスコントローラーのアダプティブトリガーで、火縄銃の引き金の手ごたえなどさまざまな感覚を体験可能だ。

さらに、3Dオーディオ*で世界を旅しながら、都会の喧騒から静かな自然の音まで、世界の音に没入できる。加えて、PS5本体の超高速ロード時間により、激しいアクションの中へ素早く飛び込むことも。驚くほど緻密に再現された19世紀の美しい日本を冒険しよう!

*内蔵TVスピーカーまたはアナログ/USBステレオヘッドホン経由の3Dオーディオ。

製品概要

製品名称:『Rise of the Ronin』

販売形態:パッケージ/ダウンロード

内容物:ゲーム本編

パッケージ版早期購入特典/ダウンロード版予約購入特典:

・以下を含む4つの流派への早期アクセス:

刀の流派「隼流」(はやぶさりゅう)

薙刀の流派「隼流」(はやぶさりゅう)

刀の流派「仁王流」(におうりゅう)

刀の流派「愛洲陰流」(あいすかげりゅう)

・武器「伊賀忍の刀」の早期アクセス

・防具「伊賀忍の鎧セット」(4点セット)の早期アクセス

製品名称:『Rise of the Ronin Z version』

販売形態:パッケージ/ダウンロード

内容物:ゲーム本編

パッケージ版早期購入特典/ダウンロード版予約購入特典:

・以下を含む4つの流派への早期アクセス:

刀の流派「隼流」(はやぶさりゅう)

薙刀の流派「隼流」(はやぶさりゅう)

刀の流派「仁王流」(におうりゅう)

刀の流派「愛洲陰流」(あいすかげりゅう)

・武器「伊賀忍の刀」の早期アクセス

・防具「伊賀忍の鎧セット」(4点セット)の早期アクセス

製品名称:『Rise of the Ronin デジタルデラックス版』

販売形態:ダウンロード

内容物:

・ゲーム本編

・ゲーム内アイテム:

武器「伊賀忍の棍」

武器「豊国の二刀」

防具「坂東武者の鎧」(4点セット)

防具「和礼装の服」(4点セット)

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

ダウンロード版予約購入特典:

・以下を含む4つの流派への早期アクセス:

刀の流派「隼流」(はやぶさりゅう)

薙刀の流派「隼流」(はやぶさりゅう)

刀の流派「仁王流」(におうりゅう)

刀の流派「愛洲陰流」(あいすかげりゅう)

・武器「伊賀忍の刀」の早期アクセス

・防具「伊賀忍の鎧セット」(4点セット)の早期アクセス

製品名称:『Rise of the Ronin デジタルデラックス版 Z version』

販売形態:ダウンロード

内容物:

・ゲーム本編

・ゲーム内アイテム:

武器「伊賀忍の棍」

武器「豊国の二刀」

防具「坂東武者の鎧」(4点セット)

防具「和礼装の服」(4点セット)

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

ダウンロード版予約購入特典:

・以下を含む4つの流派への早期アクセス:

刀の流派「隼流」(はやぶさりゅう)

薙刀の流派「隼流」(はやぶさりゅう)

刀の流派「仁王流」(におうりゅう)

刀の流派「愛洲陰流」(あいすかげりゅう)

・武器「伊賀忍の刀」の早期アクセス

・防具「伊賀忍の鎧セット」(4点セット)の早期アクセス

【ゲーム情報】

タイトル:Rise of the Ronin

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年3月22日

価格:

通常版:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:9980円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※CERO Z Version(18才以上対象)も同時発売。

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.