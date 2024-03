PS5『Rise of the Ronin』の多彩な武器や流派のアクションを紹介する8種の映像を公開!

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)用ソフト『Rise of the Ronin』について、ゲーム内のさまざまな武器と流派の組み合わせが生み出す多彩なアクションや技、コンビネーションを紹介する8種の「武器・流派紹介映像」を公開した。

本作の発売日は、2024年3月22日予定。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が8980円、ダウンロード専売のデジタルデラックス版が9980円となる。

『Rise of the Ronin』では刀、二刀、槍、薙刀、大太刀、銃剣といったさまざまな武器種と、どんな状況にも対応しやすい流派である「無明流」や連続攻撃で敵を圧倒する「北辰一刀流」、敵の動きを読み、後の先を取る「柳生新陰流」といったそれぞれに特徴を持つ流派を組みあわせることで、多彩な攻撃アクションや技のコンビネーションで剣戟アクションを楽しめる。

また、敵が使用する武器によって有効となる流派も変化するため、ゲーム中では流派を切り替えながら戦うことで戦闘を有利に進めることが可能だ。

本作には近接武器だけでなく、弓や手裏剣に加え長銃や短銃など、幕末期に流入した遠距離武器も使用できる。遠距離からの狙撃だけでなく、短銃では近接武器のコンビネーションに組みあわせた攻撃を行なうことができるなど、戦術の幅をさらに広げてくれる。

本日公開した「武器・流派紹介映像」では、数ある近接武器の中から7種の武器と、それぞれ2種の流派を組みあわせて紹介するとともに、各種遠距離武器をまとめて紹介している。

① 武器・流派紹介映像「刀」篇

紹介流派:無明流、北辰一刀流

https://youtu.be/wY-GhMY4IuM

② 武器・流派紹介映像「二刀」篇

紹介流派:二天一流、鏡新明智流

https://youtu.be/Mx4lDBGCKio

③ 武器・流派紹介映像「薙刀」篇

紹介流派:北辰一刀流、神道無念流

https://youtu.be/AxSupaS_b5E

④ 武器・流派紹介映像「槍」篇

紹介流派:宝蔵院流、自得院流

https://youtu.be/J5yR23V2OOI

⑤ 武器・流派紹介映像「大太刀」篇

紹介流派:柳生新陰流、野太刀自顕流

https://youtu.be/lw45z2Zvkvc

⑥ 武器・流派紹介映像「大剣」篇

紹介流派:無明流、天然理心流

https://youtu.be/mjPeqAJJH2Q

⑦ 武器・流派紹介映像「銃剣」篇

紹介流派:無明流、奇兵隊式

https://youtu.be/pV1C8xireDw

⑧ 武器・流派紹介映像「遠距離武器」篇

紹介武器:弓、手裏剣、長銃、短銃

https://youtu.be/ntxmLmsHhkI

『Rise of the Ronin』のシンプルで奥深い戦闘について、PlayStation公式YouTubeチャンネルでは本作を手がけるコーエーテクモゲームスの開発チーム「Team NINJA」のクリエイターが紹介する「The Fight」 Behind the Scenes(メイキング映像2)映像を公開している。

また、PlayStation Blogでは「気力」や「追い打ち」「石火」といった戦闘システムや「武器・流派紹介映像」で紹介した以外の武器なども詳細に紹介しているので、あわせてチェックしてほしい。

●「The Fight」 Behind the Scenes(メイキング映像2)

https://youtu.be/kgdjrXQEgHA

●PlayStation Blog 戦闘アクション紹介記事

https://blog.ja.playstation.com/2024/02/24/20240224-ronin/

【ゲーム情報】

タイトル:Rise of the Ronin

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年3月22日

価格:

通常版:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:9980円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※CERO Z Version(18才以上対象)も同時発売。

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.