PS5『Rise of the Ronin』のメイキング映像「The Beginning」が公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月9日、PlayStation 5(PS5)用オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』について、開発の裏側を紹介する「The Beginning」 Behind the Scenes(メイキング映像1)を公開した。

本動画では、幕末期の状況や新たな時代へと進んでいく日本の様相を開発の「Team NINJA」のクリエイターたちが紹介。

また、本作開発過程の紹介では、映像監督兼シナリオを務めた大友啓史氏や作曲を手がけたイノン・ツゥール氏が、19世紀の日本を細部までいかに詳細に再現したかを紹介している。

さらにPlayStation Blogでは、この動画で紹介された日本のさまざまな舞台やシステムをさらに掘り下げた内容を公開。あわせてチェックしてもらいたい。

本作の発売日は、2024年3月22日予定。価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が8980円、ダウンロード専用のデジタルデラックス版が9980円となる。

・PS Blog

https://blog.ja.playstation.com/2024/02/09/20240209-ronin/

・メイキング映像1

https://youtu.be/KtTcVN4BIM0

【ゲーム情報】

タイトル:Rise of the Ronin

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年3月22日

価格:

通常版:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:9980円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※CERO Z Version(18才以上対象)も同時発売。

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.