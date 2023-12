Team NINJAの最新作!PS5『Rise of the Ronin』が2024年3月22日に発売

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月8日、PlayStation 5向けオープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』を発売すると発表した。本作の発売日は2024年3月22日。価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が8980円、ダウンロードのデジタルデラックス版が9980円だ。

また、2023年12月14日より、PlayStation Store(PS Store)にてダウンロード版の予約購入受付を、全国のPlayStation取り扱い店、各種ECサイトにてパッケージ版の予約購入受付を順次開始することも明らかにした。

『Rise of the Ronin』 プレオーダートレーラー

本作は、『仁王』や『NINJA GAIDEN』の開発チーム「Team NINJA」が手掛ける、近接武器や銃火器など、さまざまなプレイスタイルでシンプルかつ奥深い戦闘を楽しみながら、日本の幕末を舞台にした物語を体験できるオープンワールドアクションRPG。

19世紀後半の日本、圧政や閉塞感に満ちた幕末には、坂本龍馬や吉田松陰をはじめ時代を変えようとする革新的な人物たちが多数登場し、浪人である主人公は、さまざまな因縁を結ぶことになる。プレイヤーは選択に応じて、ときには彼らと徒党を組んで共闘し、ときには対峙しながら物語を進めていく。

馬や滑空装置を使った広大な幕末の世界や激しい戦場の探索、刀や槍などの近接武器に加え、銃器や投テキ物などの遠隔武器も含めた多種多様な装備品を駆使した戦闘、そして鉤縄やステルスアクションを駆使した縦横無尽な攻略など、本作の多彩さや自由度に期待しよう。

なお、本作のパッケージ版早期購入特典、ダウンロード版予約購入特典として、武器“伊賀忍の刀”と防具“伊賀忍の鎧セット”(4点セット)の早期アンロックに加え、運命を切り開くための4つの流派への早期アンロックを入手可能。

デジタルデラックス版には、ゲーム本編や予約購入特典に加え、武器“伊賀忍の棍”“豊国の二刀”と防具セット“坂東武者の鎧”“和礼装の服”、デジタルアートブック、デジタルサウンドトラックが付いてくる。

加えて、本作の製品ラインアップには、CEROレーティング“D”(17才以上対象)相当の表現となる『Rise of the Ronin』と、より激しい表現を含み、海外版と同様の表現となるCEROレーティング“Z”(18才以上のみ対象)相当の『Rise of the Ronin Z version』の2つのバージョンが発売される。

プレイステーションの公式ブログ“PlayStation Blog”でも本作のことを紹介しているので、あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

■PlayStation Blog 『Rise of the Ronin』 関連記事

https://blog.ja.playstation.com/2023/12/08/20231208-ronin/

【ゲーム情報】

タイトル:Rise of the Ronin

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年3月22日

価格:

通常版:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:9980円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※CERO Z Version(18才以上対象)も同時発売。

【特典/内容物情報】

通常版パッケージ版早期購入/ダウンロード版予約特典(CERO D版/Z版 共通):

・4つの流派への早期アクセス:

刀の流派「隼流」(はやぶさりゅう)/薙刀の流派「隼流」(はやぶさりゅう)/刀の流派「仁王流」(におうりゅう)/刀の流派「愛洲陰流」(あいすかげりゅう)

・武器「伊賀忍の刀」の早期アクセス

・防具「伊賀忍の鎧セット」(4点セット)の早期アクセス

デジタルデラックス版内容物(CERO D版/Z版 共通):

・ゲーム内アイテム:

武器「伊賀忍の棍」/武器「豊国の二刀」/防具「坂東武者の鎧」(4点セット)/防具「和礼装の服」(4点セット)

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

※予約特典は通常版と同じ。

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.