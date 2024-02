ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は2月8日、PlayStation 5およびPC(Steam)用ソフト『HELLDIVERS 2』を発売。スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版が4480円、ダウンロード専売のスーパー市民エディションが6480円となる。

あわせてプレミアムウォーボンド「鋼の古豪」をゲーム内ストアにて追加コンテンツとして配信。

『HELLDIVERS 2』 - ウォーボンド「鋼の古豪」トレーラー

https://youtu.be/zDh0uZgtD_Y

■『HELLDIVERS 2』概要

人類の誇りであり、スーパーアースの中でも最高エリート兵士「ヘルダイバー」の一員として人類を勝利へと導く、爽快で超骨太なSFシューティングゲームとして人気を博した前作『HELLDIVERS』。

本作『HELLDIVERS 2』は前作でも重要だった仲間との連携やフレンドリーファイアーの厳しさ、世界観は生かしたまま、サードパーソンシューターとしてスピーディで苛烈なバトルを楽しめる。

この銀河に平和と自由と管理民主主義を広め、安全かつ自由に暮らせる場所を取り戻すという崇高な任務を邪魔するエイリアンどもは、各種武器を使って吹っ飛ばそう。

■プレミアムウォーボンド「鋼の古豪」とは

プレミアムウォーボンドは、『HELLDIVERS 2』スーパー市民エディションを購入した際に無料でついてくるか、スーパークレジット(ゲーム内通貨)を使うことで入手できる追加コンテンツ。

スーパークレジットはPlayStation Store またはゲーム内ストアで購入する、もしくはゲーム内ミッション中に探索して入手可能だ。プレミアムウォーボンドを手に入れたら、ゲーム内の任務を完了したあとに手に入るメダルを使用して、ウォーボンドカタログから好きなアイテムをアンロックできる。

今回はプレミアムウォーボンド「鋼の古豪」で入手できるアイテムを紹介。どれもアンロックしないと戦闘が不利になるようなものではないが、さまざまな最新のカッコいい武器防具などが含まれているので、要チェックだ。

・メインウェポン

●AR-23E リベレイター・エクスプローシブ

●SG-225IE ブレイカー焼夷弾

●JAR-5 ドミネーター

・アーマーセット

●SA-12 サーボアシスト付

●SA-32 ダイナモ

●SA-25 スチールトルーパー

・ユーティリティー

●P-4 セネター

●G-10 焼夷弾

・スーパーチャージマイクロウェーブ:「アウトオブライフ」

クールダウンのタイマーを10%短縮する

・プレイヤーバナー

●暴君ハンターカード

●誠実の砦カード

・マント

●子孫からの感謝のマント

●暴君ハンター

●誠実の砦

・エモート

●勝利ポーズ

※これらのコンテンツはゲーム本編、スーパークレジットの購入そしてゲーム進行によるアンロックが必要です。

【ゲーム情報】

タイトル:HELLDIVERS 2

ジャンル:アクション(協力アクションシューティング)

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Arrowhead Game Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam)

※PC版はダウンロード版のみ。

発売日:発売中(2024年2月8日)

価格:

スタンダードエディション:4480円(パッケージ版/ダウンロード版)

スーパー市民エディション:6480円(ダウンロード版)

CERO:Z(18歳以上対象)

※ゲームをプレイするには、インターネット接続が必要です。またPlayStation 5でプレイするためにはPlayStation Plusの加入権(別売り)が必要です。

©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Arrowhead Game Studios AB. HELLDIVERS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

※「PlayStation」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。