KOJIMA PRODUCTIONS（以下、コジマプロダクション）は2月1日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによるPlayStationの動画配信番組「State of Play」にて、『DEATH STRANDING』の続編となる『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』（デス ストランディング2：オン ザ ビーチ）の最新トレーラーを公開した。プラットフォームはPlayStation5で、発売時期は2025年予定だ。

最新トレーラー（YouTube）：https://youtu.be/vtvQHMHXn4g

●『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

“我々は繋ぐべきだったのか？”

人と人との繋がりを描いた感動の旅路は、UCAを越えた未知の荒野へと続いていた。

サムは人類を絶滅から救うために、仲間とともに新たな旅を始める。

荒廃した世界、立ちふさがる敵、混迷する謎。あらゆるものが使命の達成を阻もうとする。人と人との繋がりの向こうに、何があるのか？

比類なきゲームクリエイター小島秀夫氏が、ふたたび世界を変える。

●キャスト／スタッフ

キャスト：ノーマン・リーダスさん

レア・セドゥさん

エル・ファニングさん

ジョージ・ミラーさん

忽那汐里さん

トロイ・ベイカーさん ほか

プロデュース／脚本／ゲームデザイン／監督：小島秀夫氏

キャラクター／メカデザイン：新川洋司氏

音楽：ルドウィグ・フォシェルさん

アクション監督：下村勇二さん

タイトルデザイン：カイル・クーパーさん

トレーラーの公開にあわせ、PlayStation Storeページを公開された。ウィッシュリストに登録のうえ、今後の続報を楽しみにしよう。

PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10001538

【ゲーム情報】

タイトル：『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

（デス ストランディング2：オン ザ ビーチ）

ジャンル：オープンワールド・アクションアドベンチャー

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：コジマプロダクション

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2025年予定

価格：未定

CERO：未定

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