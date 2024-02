PS5『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の最新トレーラーが公開!

KOJIMA PRODUCTIONS(以下、コジマプロダクション)は2月1日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによるPlayStationの動画配信番組「State of Play」にて、『DEATH STRANDING』の続編となる『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』(デス ストランディング2:オン ザ ビーチ)の最新トレーラーを公開した。プラットフォームはPlayStation5で、発売時期は2025年予定だ。

最新トレーラー(YouTube):https://youtu.be/vtvQHMHXn4g

●『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

“我々は繋ぐべきだったのか?”

人と人との繋がりを描いた感動の旅路は、UCAを越えた未知の荒野へと続いていた。

サムは人類を絶滅から救うために、仲間とともに新たな旅を始める。

荒廃した世界、立ちふさがる敵、混迷する謎。あらゆるものが使命の達成を阻もうとする。人と人との繋がりの向こうに、何があるのか?

比類なきゲームクリエイター小島秀夫氏が、ふたたび世界を変える。

●キャスト/スタッフ

キャスト:ノーマン・リーダスさん

レア・セドゥさん

エル・ファニングさん

ジョージ・ミラーさん

忽那汐里さん

トロイ・ベイカーさん ほか

プロデュース/脚本/ゲームデザイン/監督:小島秀夫氏

キャラクター/メカデザイン:新川洋司氏

音楽:ルドウィグ・フォシェルさん

アクション監督:下村勇二さん

タイトルデザイン:カイル・クーパーさん

トレーラーの公開にあわせ、PlayStation Storeページを公開された。ウィッシュリストに登録のうえ、今後の続報を楽しみにしよう。

PlayStation Store:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10001538

【ゲーム情報】

タイトル:『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

(デス ストランディング2:オン ザ ビーチ)

ジャンル:オープンワールド・アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:コジマプロダクション

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年予定

価格:未定

CERO:未定

