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ゲーム  >  ニュース  >  PS5『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の最新トレーラーが公開！

KOJIMA PRODUCTIONS最新作！

PS5『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の最新トレーラーが公開！

2024年02月01日 13時35分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　KOJIMA PRODUCTIONS（以下、コジマプロダクション）は2月1日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによるPlayStationの動画配信番組「State of Play」にて、『DEATH STRANDING』の続編となる『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』（デス ストランディング2：オン ザ ビーチ）の最新トレーラーを公開した。プラットフォームはPlayStation5で、発売時期は2025年予定だ。

最新トレーラー（YouTube）https://youtu.be/vtvQHMHXn4g

●『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

“我々は繋ぐべきだったのか？”

人と人との繋がりを描いた感動の旅路は、UCAを越えた未知の荒野へと続いていた。

サムは人類を絶滅から救うために、仲間とともに新たな旅を始める。

荒廃した世界、立ちふさがる敵、混迷する謎。あらゆるものが使命の達成を阻もうとする。人と人との繋がりの向こうに、何があるのか？

比類なきゲームクリエイター小島秀夫氏が、ふたたび世界を変える。

●キャスト／スタッフ

キャスト：ノーマン・リーダスさん
　　　　　レア・セドゥさん
　　　　　エル・ファニングさん
　　　　　ジョージ・ミラーさん
　　　　　忽那汐里さん
　　　　　トロイ・ベイカーさん ほか
プロデュース／脚本／ゲームデザイン／監督：小島秀夫氏
キャラクター／メカデザイン：新川洋司氏
音楽：ルドウィグ・フォシェルさん
アクション監督：下村勇二さん
タイトルデザイン：カイル・クーパーさん

　トレーラーの公開にあわせ、PlayStation Storeページを公開された。ウィッシュリストに登録のうえ、今後の続報を楽しみにしよう。

PlayStation Storehttps://store.playstation.com/ja-jp/concept/10001538

【ゲーム情報】

タイトル：『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』
（デス ストランディング2：オン ザ ビーチ）
ジャンル：オープンワールド・アクションアドベンチャー
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：コジマプロダクション
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2025年予定
価格：未定
CERO：未定

©2024 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced and Published by Sony Interactive Entertainment.
※「PlayStation」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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