日本ファルコムは9月1日、幕張メッセで開催される国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2023」(以下、TGS2023)に関する出展情報を公開。また、特設サイトもオープンした。

TGS2023の開催期間は2023年9月21日~9月24日で、9月21日と22日はビジネスデー、23日と24日が一般日となる。

【概要】

特設サイトURL:https://www.falcom.co.jp/tgs/2023/

会期:ビジネスデイ 2023年9月21日/22日 10時~17時

一般公開日 2023年9月23日/24日 10時~17時

会場:幕張メッセ

出展場所:コナミデジタルエンタテインメントブース内・ファルコムコーナー(HALL5)

『イースX -NORDICS-』を一足先に体験!

試遊者には非売品「カラビナ付きアルミボトル」をプレゼント!

2023年9月28日に発売されるNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用アクションRPG最新作『イースX -NORDICS-(ノーディクス)』の試遊台を設置。新システム「クロスアクション」や特殊操作「マナアクション」を駆使して、フィールド~ボスバトルを一足先に楽しめる。

試遊した人には、その場で会場限定の非売品グッズ「イースⅩ アルミボトル(カラビナ付き)」をプレゼント。カラーは「ノルディックブルー」と「ホワイトシルバー」の2種となる。

※混雑状況によっては試遊整理券配布となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※アルミボトルの色はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなります。

豪華アイテムを会場内で無料配布!

「TGS2023」会場内や最寄り駅のJR海浜幕張駅前では、『イースX -NORDICS-』をモチーフとした会場限定アイテムを無料配布する。

① イースX -NORDICS- 特製オーロラバッグ

KONAMIブース内・ファルコムコーナー(HALL5)では、『イースX』の作品世界をイメージした特製オーロラバッグを来場者に無料配布。七色に表情を変える大型の特製バッグは存在感もバツグンだ。

※数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

② イースX -NORDICS- スペシャル冊子

『イースX』の情報満載でおくるスペシャル冊子。冊子では、『イースX -NORDICS-』を大特集している。冒険家アドル&海賊姫カージャのコンビによる爽快アクション、物語の鍵を握るマナアクション、魅力的なキャラクターたちなど、丸ごと1冊『イースX』の情報でお届け。

※数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

③ イースX -NORDICS- オリジナルうちわ

JR海浜幕張駅前にて、『イースX』オリジナルうちわを配布する。裏面には便利な「東京ゲームショウ2023」会場MAPも掲載。駅前でうちわを手に取って会場に向かおう。

※数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

「Falcom jdk BAND」スペシャルLIVEステージ【拡大版】

アクションRPG「イース」シリーズ最新作となる『イースX -NORDICS-』が2023年9月28日に発売されることを記念して、「Falcom jdk BAND」によるスペシャルライブを2日間にわたって開催。『イースX -NORDICS-』より、最新楽曲もお披露目する! 例年のLIVEよりもステージ時間を拡大した、内容たっぷりの生演奏を楽しもう。

※当日はオンラインでのLIVE配信も予定している。

【日時】

・2023年9月23日 16時

・2023年9月24日 16時

【場所】

コナミデジタルエンタテインメントブース内・イベントステージ(HALL5)

【出演】

Falcom jdk BAND

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -NORDICS(ノーディクス)-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2023年9月28日

価格:

パッケージ通常版:8580円

ダウンロード通常版:8250円

《アドル・クリスティン》Edition:1万2100円(パッケージ版)

CERO:C(15歳以上対象)

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。

※“PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※画面はすべて開発中のものです。