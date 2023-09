日本ファルコムは2023年9月21日~24日の期間、幕張メッセで開催中の「東京ゲームショウ2023」(TGS2023)にブース出展している。

ブースは、コナミデジタルエンタテインメントブースの一画にあり、9月28日発売のNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用ソフト『イースX -NORDICS-』(以下、イースX)のPlayStation 5版をひと足早く遊べる。

ブース内には、同社がTGSに参加して以来、最大数の試遊台を設置。しかも、試遊した人には「イースX アルミボトル(カラビナ付き)」(2色のうち1つ。色はランダム)をプレゼント。

さらに一般日から海浜幕張の駅前で「オリジナルうちわ」を、またブースでは「特製オーロラバック」(いわゆるショッパー)、スペシャル冊子を配布するといったように、かなり力を入れたブース内容になっている。

そのため、混雑は必至! 実際、ビジネスデイでも待機時間が75分になるなど、盛況な状況だった。

爽快さ&遊びやすさはそのまま!

『イースX』をプレイレポ―ト

体験版では、2つのステージから1つを選んで、15分間ゲームが遊べた。ステージの1つはカロン島で、こちらはマナアクションを使って広大な島を進む、探索アクションを楽しめる内容。

もう1つはファレーズ半島。こちらは要塞を舞台とし、マナアクションを駆使してギミックを解いていく謎解き要素のあるアクションが楽しめる。

まずゲームを開始したら、難易度をEaasy、Normal、Hard、Nightmare、Infernoから選択可能。筆者はNormalを選んだが、腕に自信のある人はそれ以上を選んでいみるといいかも。

そして次はステージ選択。筆者は探索を楽しみたいので「カロン島」を選択。操作タイプはPlayStation 5にしてみた。

対応ボタンは、×ボタンで攻撃、◯ボタンでジャンプ、□ボタンでキャラ切り替え、△ボタンでマナアクション。R1ボタン+◯、×、△、□でスキルと、複雑な操作なしで簡単にアクションが出せるのはこれまでのシリーズと同様。

カロン島での目的は、島の頂を目指すというもの。複雑な謎解きはないものの、マナアクションを使って上がった橋を下げたり、木の杭を軸にして離れた場所へ移動したりと、フィールドでのアクションを堪能できた。

また、目的地を示すマーカーが画面に表示されているのもポイント。これのおかげで、迷いにくかった。ただ、進行上行く必要のない場所に宝箱があったりして、寄り道する楽しみもちゃんと用意されている。

キャラクターを操作してみた印象としては、アドルは隙の少ない攻撃が出せて扱いやすい。カージャは若干攻撃に隙があるものの、豪快な攻めができるといった感じ。体験版ではそこまでわからなかったが、キャラが切り替えられることを考えると、敵への攻撃の相性も用意されていそう。

マナアクションはシチュエーションにあわせて△ボタンを押せば自動でその場に即したものが発動する。ちなみに、筆者のお気に入りは「マナライド」。グリンブルボードに乗って地面から浮き上がって滑走するマナアクションで、水の上やフィールドをスイスイ進むことができる。これが、気持ちイイ!

頂に着いて、ボス戦へ。ところが、時間切れでボス戦中で試遊は終わってしまった。悔しいと思いつつ、ブースをあとにした。

ボス戦で気になったのが、マナの紐を伸ばすマナアクション「マナストリング」でボスに取り付けたこと。これで弱点を付けたりして? ボス戦でもマナアクションが重要になりそうだ。

23日、24日にはファルコムjdkバンドのライブも実施!

9月23日、24日には、『イースX -NORDICS-』の発売を記念して「ファルコムjdkバンド」がスペシャルライブを実施。2日間それぞれで別のセットリストになっているうえ、いつもより内容たっぷりな拡大版とのこと。

コナミブースのステージで実施されるので、会場にいる人はこちらで。会場に行けない人も、下記で配信されるので、あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

「ファルコムjdkバンド」スペシャルライブ(9月23日)【TGS2023】

「ファルコムjdkバンド」スペシャルライブ(9月24日)【TGS2023】

