日本ファルコムは9月7日、アクションRPG「イース」シリーズのシリーズ生誕35周年記念作となるNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用タイトル『イースX -NORDICS(ノーディクス)-』について、公式サイトを更新して最新情報を公開した。本作の発売日は2023年9月28日、価格はパッケージ通常版が8580円/ダウンロード通常版が8250円となる。

今回の更新では、本編クリア後にプレイ可能となるやり込み要素「タイムアタック/ボスラッシュモード」や、冒険家アドル&海賊姫カージャの前に立ちはだかる強大なBOSSキャラクター、帆船サンドラス号での《奪還戦》でプレイヤーの助けとなる「奪還戦スキル」など、初公開となる最新情報を紹介している。

・公式サイト

https://www.falcom.co.jp/ysx/

タイムアタック/ボスラッシュモード

『イースⅩ -NORDICS-』本編ストーリーをクリアすると、タイトルメニューから「タイムアタック」をプレイ可能になる。

「タイムアタック」では、本編に登場する各ボスキャラとの戦闘が楽しめるほか、全ボスとの連戦を行なう「ボスラッシュ」に挑戦できる。

●アクセサリ/マナシード/スキルのセッティングで最速タイム更新を狙おう!

タイムアタックモードでは、各ボスとのバトル開始前にアドル&カージャの装備アクセサリ、レリーズ・ラインによるマナシード、ソロモード/コンビモード用スキルの設定を変更できる。

アクセサリの性能やスキルセッティング、タイムアタック専用のレリーズ・ラインでマナシードの装備を行なうことで、アドル&カージャの性能が大きく変化するため、セッティング次第でクリアタイムを大幅に更新することも可能だ。

BOSSキャラクター紹介

▼《剛腕の不死獣》アムドバイツァー

オベリア湾で姿を現した獰猛な獣型のグリーガー。巨大な顎と発達した前腕、ムチのようにしなる尾を使って狂ったように獲物を攻撃してくる。

固い装甲で覆われた前腕部は防御力が高いため、正面からの真っ向勝負には要注意。

▼《暴虐なる剛躯》イジ

ヨルズの配下としてアドルたちを執拗に追いかけてくる巨人型のグリーガー。

ヨルズたちのような知性は持ち合わせていないようだが、その分、爆発的なパワーを秘めており力任せに広範囲の攻撃をくり出してくる。

体力もケタ違いに多く、マナ使いのアドル&カージャであっても倒すのは困難。

▼《底無しの暴食蟲》マグナディーガ

オベリア湾の一部地域に棲息している、固い甲殻で全身を覆った巨大生物。

周辺に散らばった瓦礫、木材などあらゆるゴミを飲み込み攻撃手段としても用いるほか、巨体を活かした押し潰し、薙ぎ払い攻撃で相手に致命傷を与える。

すり鉢状の地形での戦闘を強いられるため、マナライドを使った戦いがカギとなる。

▼《腹黒き妖鳥》オルキュペテー

霧の中から人々に襲い掛かってくる怪鳥型のグリーガー。女性のような叫び声は聴く者に混乱をもたらし、歌は相手に呪いをもたらすという。

3体で連携しながら上空からの高速攻撃をくり出してくるため、ソロモードの自動回避、コンビモードのガードを切り換えつつ戦っていく必要がある。

▼《狡猾なる刺胞獣》ブロブ・ジュリオン

クラゲのような姿をした寄生型グリーガー。毒や麻痺攻撃を駆使して獲物を弱らせつつ、相手を確実に仕留めようとする。

動き自体はそれ程機敏ではないものの、無数の小型グリーガーに分裂して相手を攪乱することがあるため行動パターンを読み切ることが難しい。

奪還戦スキル

帆船サンドラス号による「奪還戦」では、海上戦(前半戦)の最中、船員がさまざまな「奪還戦スキル」を発動して戦闘をサポートしてくれる。

各キャラクターの特性に応じてスキルの能力は異なるが、なかにはストーリーの展開にあわせてスキル能力が強化される人物も……。

▼ドギ【艦隊壊し】

⇒敵全体にブレイクダメージを与える

▼フギル【奮起のいななき】

⇒戦闘中のテンションレベルが1段階上昇する

▼フェリア【双璧の鼓舞】

⇒30秒間、サンドラス号の被ダメージが大幅に減少する

▼エゼル【滅私奉公】

⇒40秒間、EX兵装の威力が上昇する

▼フレア【医師の搦め手】

⇒40秒間、敵船全体の防御力が下がるほか、耐久値も減少する

▼モミナ【物資補給】

⇒30秒間、EX兵装の回復速度が上昇する(重ね掛け可能)

▼ジョエル【応急手当】

⇒40秒間、サンドラス号のHPが徐々に回復する(重ね掛け可能)

▼ロメス【在庫解放】

⇒30秒間、特殊弾を撃っても弾数が減らなくなる

▼アシュレー【こっちくんな!】

⇒10秒間、敵船全体の機動力がダウンする(重ね掛け可能)

▼ガリバー【自警団の魂】

⇒30秒間、ブレイクダメージが上昇する(重ね掛け可能)

▼サシュ【灯台守の矜持】

⇒40秒間、バリアピラーの防御力が低下する

▼ミレット【冷たい眼差し】

⇒40秒間、敵船全体の攻撃力が減少する

▼手枷のマンディ【罪の呪縛】

⇒30秒間、敵船全体の機動力が低下する(重ね掛け可能)

▼ギーラ【凶運招来】

⇒敵船のHPを1にしてしまう(1~6隻)

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -NORDICS(ノーディクス)-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2023年9月28日

価格:

パッケージ通常版:8580円

ダウンロード通常版:8250円

《アドル・クリスティン》Edition:1万2100円(パッケージ版)

CERO:C(15歳以上対象)

