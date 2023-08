日本ファルコムは8月17日、アクションRPG「イース」シリーズのシリーズ生誕35周年記念作となるNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用タイトル『イースX -NORDICS(ノーディクス)-』について、初公開となる劇中カットを多数盛り込んだ最新プロモーショントレーラーを公開した。本作の発売日は2023年9月28日、価格はパッケージ通常版が8580円/ダウンロード通常版が8250円となる。

『イースX』の主人公、冒険家アドル・クリスティン(CV:梶裕貴さん)と、本作で相棒としてともに旅をすることになる海賊姫カージャ・バルタ(CV:Lynnさん)。二人の映像を中心に、港町カルナックで出会う人々や“グリーガー(不死の亡者)”と呼ばれる敵集団とのバトル、貝殻を通してアドルに助言を与える謎の女性「リラ」など、初公開となる劇中カットを多数盛り込んだ見所満載の映像となっている。

2023年9月28日の発売まで残り1ヵ月半を切った『イースX -NORDICS-』。今後も続々と新情報を公開するとのことなので、期待しよう。

・プロモーショントレーラー

https://youtu.be/XlOAE2cbMOo

トレーラーカット

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -NORDICS(ノーディクス)-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2023年9月28日

価格:

パッケージ通常版:8580円

ダウンロード通常版:8250円

《アドル・クリスティン》Edition:1万2100円(パッケージ版)

CERO:C(15歳以上対象)

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。

※“PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※画面はすべて開発中のものです。