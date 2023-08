日本ファルコムは8月17日、アクションRPG「イース」シリーズ最新作となるNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用タイトル『イースX -NORDICS-(ノーディ クス)』の発売を記念して、2023年9月22日~10月1日の期間、東京都・立川市のサブカルチャー融合イベント「立川あにきゃん」とのコラボレーションキャンペーンを実施すると発表した。

本作の発売日は2023年9月28日、価格はパッケージ通常版が8580円/ダウンロード通常版が8250円となる。

『イースX -NORDICS-』×「立川あにきゃん」コラボキャンペーン概要

立川市内に本社を置く「日本ファルコム」とアニメ・コスプレを中心としたサブカルチャー融合イベント「立川あにきゃん」がコラボレーション!

立川の街を彩る歴代「イース」シリーズのバナーフラッグ掲示や、立川駅周辺を巡るDIGITALスタンプラリー、飲食・お買い物でゲットできる非売品コースターなど、さまざまなコラボイベントを予定している。

①「イース」シリーズバナーフラッグ

期間中、立川駅周辺エリアに歴代「イース」シリーズのキャラクターイラストを使用したオリジナルバナーフラッグを掲示。生誕35周年を記念して、「イース」シリーズのキャラクターたちが色鮮やかに立川の街をデコレーションする。

②『イースX -NORDICS-』コースタープレゼント

開催期間中、立川の街で飲食・お買い物をした人に先着で『イースX -NORDICS-』非売品リバーシブルコースター(全8種)をプレゼント!

表面には『イースX -NORDICS-』登場キャラクターが、裏面には赤毛の冒険家アドル・クリスティンの歴代ちびキャライラストが描かれている。

※店舗により、コースターの種類が異なります。

※イベント期間中でもコースターが無くなり次第、店舗毎に終了となります。あらかじめご了承ください。

【対象店舗/参加方法】

対象店舗および参加方法は後日、「立川あにきゃん」公式ページにて詳細が掲載される予定。

③『イースX -NORDICS-』デジタルスタンプラリー

スマホアプリによるDIGITALスタンプラリーを開催。期間中、商店街を巡って『イースX -NORDICS-』デジタルスタンプを集めた人にコラボキャンペーン限定の非売品グッズをプレゼントする。

【日程/参加方法】

スタンプラリーの日程、参加方法およびグッズは後日、「立川あにきゃん」公式ページにて詳細が掲載される予定だ。

【立川あにきゃん2023 公式サイト】

https://tachikawa-anican.com/

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -NORDICS(ノーディクス)-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2023年9月28日予定

価格:

パッケージ通常版:8580円

ダウンロード通常版:8250円

《アドル・クリスティン》Edition:1万2100円(パッケージ版)

CERO:C(15歳以上対象)

