カプコンが贈る名作謎解きアドベンチャー『ゴースト トリック』。2010年にニンテンドーDSとiPhone向けに発売され高い評価を受けた名作が、今回HDリマスター版となって登場。

本作はNintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)向けで2023年6月30日より発売中。価格は3990円。ここでは先日公開した体験版(2章まで)のプレイレポートに続き、製品版をプレイする機会を得られたのでそのレビューをお届けしよう。

ASCII GAMESで掲載中の体験版プレイレポートでは、本作の概要や個性的なキャラクターについて紹介している。まだ読んでいない方はあわせて読んでみてほしい。

・運命更新が気持ちいい!『ゴースト トリック』13年越しの名作を初見レビュー

https://ascii.jp/elem/000/004/137/4137440/

※画像はPC(Steam)版のものです

キャラクターのクセの強さがクセになるゲーム!?

ざっと本作がどんなゲームか説明すると、主人公は《死者のチカラ》というタイムリープができる能力を持っており、事件の際にはさまざまな“モノ”に憑依して動かすことで、目の前で起きた“死”を回避していく。

大目的は自身の死に関する謎を解き明かすこと。そのために、手がかりとなる女性「リンネ」が殺された過去を書き換え、先へ先へと進んでいく。タイムリミットは死んでからの一夜だけ……という物語が展開。

基本となる世界観や謎解きのチュートリアルが味わえた体験版からは、タイトル画面から簡単にデータの引継ぎが可能。愛すべき犬「ミサイル」とのやり取りを経て、プレイヤーは涙をのんで先へと進む。

第3章以降は、よりクセの強いキャラが多く登場するようになった。シメキリに追われて娘を連れて家出中のマダム、いちいちポージングを決める警部、公園のセキニンシャを名乗るアブなそうな人、同僚にメモを捨てられては「あああああッ!」と叫びながら椅子でクルリと回転する愉快な看守など、もうどこからツッコめばいいのかわからないほど多彩なキャラが登場する。

体験版からシステムに大きな追加要素はナシ

基本的には各ステージにある“モノ”に憑依して移動し、特定のギミックを動かして望む結果へと導く流れでゲームは進む。

体験版から先に進んでも、大きく追加されたシステム的要素はとくになかった。しいて挙げるなら電話線を伝った移動に「過去では誰かが通話している間しか移動できない」という制限が加わったくらいだろうか。

もちろん謎解きの難易度は上がっていくが、配信中の体験版を快適にプレイできたなら製品版でも楽しめるのは間違いない。安心してプレイしてほしい。

なお、新要素のミニゲーム《ゴースト パズル》はゲーム本編をクリアすると遊べるようになるとのこと。今回のプレイでは体験できなかったが、ここでしか見られない特別なイラストが解放されるという。

先が気になる展開だがついつい寄り道も

本作最大の魅力は、テンポのいい掛け合いで紡がれる“物語”だと感じた。プレイヤーは《死者のチカラ》で前述したようなさまざまな人々の話を聞くのだが、お話の本筋である主人公の謎に迫るストーリーと、ヒロインのリンネが追っている事件に関するストーリーが展開する。

そしてそれらはいつしか共通項を持つようになり……という気になるところで今回のプレイ範囲が終わってしまうのだが(※)、これらの本筋を追うだけでも楽しめるし、それ以外の楽しみ方もあると思う。

※本レビューでは物語の重大なネタバレ回避のため、第6章までのプレイにとどめている

たとえば、各章でクリアまでの道筋が見えていても、あえてタイムアップしてタイムリープするパターンの会話を見たり、どこどこへ行けと指示されたら全然別の場所へ電話線を伝って移動してみたりと、「脱線した場合」の会話も作り込まれているのが本作の面白いポイントだ。

一見すると本筋とまったく関係ない部分の様子を見て、用意されたいろいろな会話パターンを確認するのも、ゲーマーとして楽しい瞬間だ。なんというか作り手との対話をしている気分になる。

そんな細かい部分まで作り込まれている『ゴースト トリック』。名作として評価されているタイトルなので、本筋のストーリーはもちろん、隅々までじっくりと楽しんでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:ゴースト トリック

ジャンル:謎解きミステリーADV

販売:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月30日)

価格:4389円(パッケージ版)/3990円(ダウンロード版)

※Xbox One/PC(Steam)版はダウンロード版のみ

CERO:B(12歳以上対象)