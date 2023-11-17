カプコンは11月17日、PlayStation Store／Xbox Games Store／ニンテンドーeショップ／App Store／Google Playの各デジタルストアで、「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」を開催。期間はストアによって異なるので、下記をチェックしてほしい。
今回のセールでは、全世界での累計販売数が200万本を突破した新世代の対戦格闘作品『ストリートファイター6』がPlayStation StoreとXbox Games Storeで初セール対象に。
さらに、今年発売された新作『エグゾプライマル』をはじめ、「モンスターハンター」シリーズ、「バイオハザード」シリーズ、「ロックマン」シリーズなど、さまざまな人気タイトルやアプリタイトルのゲーム本編、追加コンテンツの数々がブラックフライデーならではのお買い得価格でセール中だ。
【セール情報】
セール名称：CAPCOM BLACK FRIDAY SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale11-ntyu3/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット背品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
PlayStation Store
▼セール期間：2023年11月27日23時59分まで
PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【34％オフ!!】：5273円
PS5／PS4『エグゾプライマル』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【35％オフ!!】：5193円
PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【34％オフ!!】：5273円
PS4『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【34％オフ!!】：2633円
PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編Vol.1 + Vol.2）
通常価格：5990円
セール価格【34％オフ!!】：3953円
PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2992円
Xbox Games Store
▼セール期間：2023年12月1日18時59分まで
XSX|S『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【33％オフ!!】：5353円
XSX|S／Xbox One／PC（Windows）『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
XSX|S／Xbox One／PC（Windows）『モンスターハンターライズ：サンブレイク』（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【40％オフ!!】：2394円
Xbox One『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）
通常価格：4069円
セール価格【85％オフ!!】：610円
Xbox One『ロックマン30周年3タイトルパック』（ゲーム本編）
通常価格：1万207円
セール価格【75％オフ!!】：2551円
ニンテンドーeショップ
▼セール期間：2023年12月4日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html
Switch『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）
通常価格：4063円
セール価格【88％オフ!!】：487円
Switch『大神 絶景版』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【67％オフ!!】：990円
Switch『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
Switch『ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【34％オフ!!】：1990円
App Store／Google Play
▼セール期間：2023年12月7日23時59分まで
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3500円
セール価格【43％オフ!!】：1990円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja
『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）
通常価格：800円
セール価格【50％オフ!!】：400円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce
『ロックマンX』（ゲーム本編）
通常価格：iOS版 800円／Android版 1450円
セール価格【50％オフ!!】：iOS版 400円／Android版 720円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x/id469342624
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rockmanx
『囚われのパルマ』ハルト エピソードセット / アオイ エピソードセット（ゲーム内課金コンテンツ）
通常価格：各650円
セール価格【50％オフ!!】：各320円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E5%9B%9A%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%9E/id1117211375?ls=1
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.palm&hl=ja&gl=US
※ご利用いただくには『囚われのパルマ』アプリ本体（160円）が必要です。あらかじめ『囚われのパルマ』をダウンロードした後にゲーム内でご購入ください。
『囚われのパルマ Refrain』エピソードセット（ゲーム内課金コンテンツ）
通常価格：1000円
セール価格【50％オフ!!】：500円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E5%9B%9A%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%9E-refrain/id1414140821?ls=1
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.palmrjp&hl=ja&gl=US
※ご利用いただくには『囚われのパルマ Refrain』アプリ本体（160円）が必要です。あらかじめ『囚われのパルマ Refrain』をダウンロードした後にゲーム内でご購入ください。
※バラエティセット1～10もゲーム内でセール価格にて販売中です。
© CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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