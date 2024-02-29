PlayStation Store／ニンテンドーeショップではラインアップをアップデート！
カプコンが各デジタルストアで「CAPCOM PUBLISHER SALE」を開催中！
カプコンは2月29日、各デジタルストアで「CAPCOM PUBLISHER SALE」を開催中。開催期間はデジタルストアで異なるので、下記をチェックして欲しい。
今回のセールでは、来シーズンのカプコン公式大会「Capcom Pro Tour 2024」も優勝賞金100万ドルで開催されることが発表され、追加キャラクター第3弾「エド」も参戦し一層の盛り上がりを見せる『ストリートファイター6』をはじめ、PlayStation Storeとニンテンドーeショップでは「モンスターハンター」シリーズ、「バイオハザード」シリーズ、「ロックマン」シリーズ、「逆転裁判」シリーズの人気タイトルや追加コンテンツがお買い得価格でラインアップ。
まだ未体験の最新作や名作の数々からお気に入りの1本をお得に手に入れるチャンスなので、詳細は「CAPCOM PUBLISHER SALE」の特設ページを確認してほしい。
セール名称：CAPCOM PUBLISHER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale16-yo4yk/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
PlayStation Store
▼セール期間：2024年3月13日23時59分まで
PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【34％オフ!!】：5273円
PS5／PS4『ストリートファイター6 デラックスエディション』（ゲーム本編＋キャラクターパス）
通常価格：1万490円
セール価格【25％オフ!!】：7867円
PS5／PS4『ストリートファイター6 アルティメットエディション』（ゲーム本編＋アルティメットパス）
通常価格：1万2490円
セール価格【20％オフ!!】：9992円
PS5／PS4『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
PS5／PS4『モンスターハンターライズ：サンブレイク』（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【40％オフ!!】：2394円
PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
PS4『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：995円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン』（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
PS5／PS4『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS5／PS4『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS5／PS4『エグゾプライマル』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
ニンテンドーeショップ
▼セール期間：2024年3月25日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html
Nintendo Switch『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【60％オフ!!】：1590円
Nintendo Switch『モンスターハンターライズ：サンブレイク』（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【60％オフ!!】：1596円
Nintendo Switch『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
Nintendo Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編Vol.1＋Vol.2）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
Nintendo Switch『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【34％オフ!!】：2633円
Nintendo Switch『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【66％オフ!!】：990円
App Store／Google Play Store
▼セール期間：2024年3月31日23時59分まで
『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1990円
・iOS版
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269
・Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdoff
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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