カプコンは3月5日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM PUBLISHER SALE」にXbox Games Storeラインアップを追加してアップデートを実施。開催期間は、デジタルストアごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。

Xbox Games Storeでは、『ストリートファイター6』や『エグゾプライマル』をはじめ、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ロックマン」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」「デッドライジング」 各シリーズの人気タイトルや追加コンテンツが最大85％オフ。

また、現在PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Steam Storeでもお買い得なセール実施中なので、お見逃しなく。各デジタルストアセールの詳しい内容は、特設ページで確認してほしい。

セール名称：CAPCOM PUBLISHER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale16-yo4yk/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Xbox Games Store

▼セール期間：2024年3月19日18時59分まで

Xbox Series X|S『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【33％オフ!!】：5353円

Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）『エグゾプライマル』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【50％オフ!!】：3995円

Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）『モンスターハンターライズ：サンブレイク』（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円

セール価格【40％オフ!!】：2394円

Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

Xbox Series X|S『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【20％オフ!!】：3992円

Xbox Series X|S／Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

Xbox Series X|S／Xbox One『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Xbox Series X|S／Xbox One『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Xbox One『ロックマン30周年3タイトルパック』（ゲーム本編×3）

通常価格：1万207円

セール価格【75％オフ!!】：2551円

Xbox Series X|S『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

Xbox One『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Xbox One『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【33％オフ!!】：2673円

Xbox One『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Xbox One『デッドライジング』（ゲーム本編）

通常価格：2067円

セール価格【70％オフ!!】：620円

Steam Storeでは複数タイトルがセットになって

さらにお買い得なバンドルパックを販売中！

■新発売

Steam『ROCKMAN CYBER WORLD PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/38408/ROCKMAN_CYBER_WORLD_PACK/

バンドル価格：4488円

★収録内容★

『ロックマンX DiVE オフライン』

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション vol.1』

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション vol.2』

■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック

Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』

販売期間：2024年3月22日1時59分まで

https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/

バンドル価格：1936円

★収録内容★

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターライズ』

■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック

Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY COMPLETE PACK』

販売期間：2024年3月22日1時59分まで

https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_COMPLETE_PACK/

バンドル価格：5619円

★収録内容★

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターワールド：アイスボーン』

『モンスターハンターライズ』

『モンスターハンターライズ：サンブレイク』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※期間限定バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

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※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。