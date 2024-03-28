PS4『Capcom Arcade Stadium』追加コンテンツも要チェック！
本日配信のスマホ版『ゴースト トリック』がお買い得！「CAPCOM SPRING SALE」が開催
カプコンは3月28日、各デジタルストアにて「CAPCOM SPRING SALE」を開催。開催期間はストアごとで異なるので下記、もしくはセールの特設ページを確認してほしい。
今回のセールでは、配信開始記念として「逆転裁判」シリーズの生みの親“巧 舟”氏が手掛けたミステリーゲームの名作『ゴースト トリック』のスマートフォン版がラインアップ。
また、PlayStation Storeでは、アクション、シューティング、対戦格闘など豊富なジャンルからなる、カプコンの名作アーケード作品が揃う『Capcom Arcade Stadium』の追加コンテンツが、全作50％オフとなっている。
『1943～ミッドウェイ海戦～』が遊べるゲーム本編は無料なので、この機会にダウンロードしてみてはいかがだろうか。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM SPRING SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale01-ub6p7/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
App Store／Google Play Store▼セール期間：2024年4月3日23時59分まで
『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
・iOS
ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。
アプリ内課金「第3章カラ最終章」
通常価格：3990円
セール価格【32％オフ!!】：2680円
https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300
・Android
通常価格：3990円
セール価格【32％オフ!!】：2680円
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick
PlayStation Store
▼セール期間：2024年4月10日23時59分まで
PS4『Capcom Arcade Stadium』
※『Capcom Arcade Stadium』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。
『大魔界村』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『19XX - The War Against Destiny -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『キャプテンコマンドー』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『ファイナルファイト』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『天地を喰らうII - 赤壁の戦い -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『プロギアの嵐』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『BIONIC COMMANDO』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『サイバーボッツ - FULLMETAL MADNESS -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『セクションZ』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『ストライダー飛竜』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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