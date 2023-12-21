カプコンは12月20日より、同社のダウンロードタイトルがお買い得価格で購入できる今年最後の大セール「CAPCOM HOLIDAY SALE」を開催中。開催期間は各デジタルストアやソフトによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールでは、PlayStation Store、ニンテンドーeショップで「モンスターハンター」シリーズ、「バイオハザード」シリーズ、「ストリートファイター」シリーズ、「ロックマン」シリーズほか、人気シリーズや名作タイトルの数々をラインアップ。

また、iOS／Android版ゲームアプリも、最新作や人気タイトルの数々がセール中となっている。

そして、ついに発売されたiOS／Mac向けの『バイオハザード RE:4』が、『バイオハザード ヴィレッジ』も加えて 記念セールを実施中。期間中に『バイオハザード RE:4』を購入した人には早期購入特典もプレゼンされるので、要チェックだ。

【期間限定】カプコンホリデーセール_タイトルラインナップCM

【セール概要】

セール名称：CAPCOM HOLIDAY SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale13-nwkb5/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

PlayStation Store

▼セール期間：2024年1月5日23時59分まで

PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【50％オフ!!】：3995円

PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

PS5／PS4『RACOON CITY EDITION』（RE:2本編＋RE:3本編）

通常価格：6990円

セール価格【79％オフ!!】：1467円

PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【34％オフ!!】：5273円

PS5／PS4『エグゾプライマル』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【35％オフ!!】：5193円

▼セール期間：2024年1月17日23時59分まで

PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編Vol.1 + Vol.2）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

PS4『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【34％オフ!!】：2633円

PS4『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【88％オフ!!】：487円

ニンテンドーeショップ

▼セール期間：2024年1月10日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【60％オフ!!】：1590円

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2990円

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1990円

▼セール期間：2024年1月15日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_3.html

Nintendo Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編Vol.1 + Vol.2）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

Nintendo Switch『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【34％オフ!!】：2633円

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html

Nintendo Switch『囚われのパルマ』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【51％オフ!!】：1990円

Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1990円

App Store／Google Play

▼セール期間：2024年1月17日23時59分まで

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【49％オフ!!】：4000円

・iPhone／iPad／Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184

※記念セール期間中に本作ご購入のお客様には早期購入特典をプレゼント！

『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1990円

・iPhone／iPad

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229

『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』

・Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village-for-mac/id1640626745

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3500円

セール価格【43％オフ!!】：1990円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123

『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）

通常価格：800円

セール価格【50％オフ!!】：400円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce

▼セール期間：2024年1月21日23時59分まで

『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【34％オフ!!】：2600円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdoff