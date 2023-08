カプコンは8月4日、発売中の謎解きミステリー『ゴースト トリック』[Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)]について、本作に登場する2歳のポメラニアン「ミサイル」に関する2つのコンテンツを公開。

1つはミサイルをテーマに作られた楽曲、もう1つは本編では語られなかった飼い主との出会いのエピソードが明かされるショートエピソードだ。ミサイルファンは、どちらも要チェック!

オリジナルソング「ボクはミサイル」が新アレンジとなって復活!

発売3周年を記念して2013年に公開されたオリジナルソング「ボクはミサイル」。原作のディレクター「巧 舟」氏が作詞・作曲・編曲を手掛け話題を呼んだ本楽曲が、新アレンジバージョンとして復活。大好きな飼い主への想いを描いた歌詞やキャッチーなサウンドは必聴だ。

・ボクはミサイル カプチューン/CAP-JAMS feat.タクシュー

https://www.youtube.com/watch?v=GaW9uIOncJA

ショートストーリー「ミサイルとの出会い」を公式サイトで公開!

ミサイルとその飼い主であるカノン、リンネがどのようにして出会ったのか? 二人と一緒に暮らすことになったきっかけとは? ゲームでは描かれなかったエピソードは必見だ。

・『ゴースト トリック』公式サイトで今すぐチェック!

https://www.capcom-games.com/ghosttrick/

製品版に引き継ぎ可能な体験版が配信中!

ゲーム序盤の第2章までプレイ可能で、セーブデータを製品版に引き継げる体験版『ゴースト トリック Demo』が配信中。高解像度で復活した名作ミステリーを、この機会に遊んでみよう!

・『ゴースト トリック』公式サイトで詳細をチェック!

https://www.capcom-games.com/ghosttrick/ja-jp/demo/

【ゲーム情報】

タイトル:ゴースト トリック

ジャンル:謎解きミステリーADV

販売:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月30日)

価格:4389円(パッケージ版)/3990円(ダウンロード版)

※Xbox One版はダウンロードのみ

CERO:B(12歳以上対象)