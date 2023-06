カプコンは6月30日、名作謎解きミステリー『ゴースト トリック』[Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)]を発売した。価格は4389円(パッケージ版)/3990円(ダウンロード版)となる。

発売を記念して、本作の魅力をまとめた新映像「ローンチトレーラー」と事件の発生までを追跡したショートストーリー「4つのプロローグ」を公開している。

なお、ASCII GAMESでは、本作の体験版のプレイレビューも掲載中。こちらもあわせてチェックしてほしい。

●運命更新が気持ちいい!『ゴースト トリック』13年越しの名作を初見レビュー

https://ascii.jp/elem/000/004/137/4137440/

・ゴースト トリック ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=psoAVtxa1xo

名作がより美しく、さらに遊びやすくなって新登場

本作は逆転裁判シリーズの生みの親“巧 舟”氏が手掛けた謎解きミステリー『ゴースト トリック』(2010年発売)を、高解像度でより美しく、新機能でさらに遊びやすくした現行機版だ。本作の魅力をあらためて紹介していこう。

“死”から始まる命と記憶をめぐる名作が

高解像度・高フレームレートで蘇る

現行機にあわせてグラフィックの高解像度・高フレームレート化に対応し、ユーザーインターフェースも1画面で快適にプレイができるように最適化。さらに対応言語は繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語を追加した計9言語に増加した。

“死”から始まる命と記憶をめぐる名作や、トリツク・アヤツルを駆使した謎解きが、高解像度で蘇る!

全37曲のBGMアレンジと新BGM1曲を収録

本作の物語を彩るBGM全37曲の新アレンジバージョンをゲーム内に収録。アレンジは大逆転裁判シリーズの音楽を手掛けた北川保昌氏が担当している。オリジナル版のBGMとアレンジバージョンを切り替えながらプレイすることも可能だ。さらにオリジナル版BGMの作曲者・杉森雅和氏による新曲も1曲収録。

イラストやBGMを楽しめるコレクション機能が新登場

ゲームを進めることでさまざまなイラストやBGMを集められる、コレクション機能を追加。集めたイラストやBGMはゲーム内のメニューからいつでも視聴可能。一部初公開の設定画が鑑賞できたり、名場面とともに音楽が聴けたり、『ゴースト トリック』の世界をより楽しめる。

動くゴーストパズルとやりこみ要素のチャレンジを追加

入れ替えパズルの「ゴーストパズル」を追加。映像のように絵柄が動くピースを移動させて、本作のワンシーンを再現するパズルを完成させよう。

さらに、設定されたさまざまな条件の達成を目指す「チャレンジ」が新登場。各章をクリアする、特定区間を一度も死亡させないなどのやりこみ要素に挑もう。

事件発生までを追跡したショートストーリー「4つのプロローグ」を公開!

本作の冒頭で起こったある殺人事件。この事件の発生までを、4人の“関係者”それぞれの視点で描いた「4つのプロローグ」が公式サイトで公開中。事件が起こる少し前にシセルたちがとった行動とは!? 本作の冒頭に繋がるショートストーリーは必見だ。

・『ゴースト トリック』公式サイトで詳細をチェック!

https://www.capcom-games.com/ghosttrick/

製品版に引き継ぎ可能な体験版が配信中!

ゲーム序盤の第2章までプレイ可能で、セーブデータを製品版に引き継げる体験版『ゴースト トリック Demo』が配信中。高解像度で復活した名作ミステリーを、この機会に体験しよう。

・『ゴースト トリック』公式サイトで詳細をチェック!

https://www.capcom-games.com/ghosttrick/ja-jp/demo/

【ゲーム情報】

タイトル:ゴースト トリック

ジャンル:謎解きミステリーADV

販売:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月30日)

価格:

通常版:4389円(パッケージ版)

通常版:3990円(ダウンロード版)

謎解きキット トリツキBOX:8239円(パッケージ版)

謎解きキット トリツキBOX:7840円(ダウンロード版)

イーカプコン限定ゴースト トリック 運命更新セット(通常版):

PS4/Switch:8789円(パッケージ版)

Steam:8390円(パッケージ版 ※ダウンロードコード封入)

イーカプコン限定ゴースト トリック 運命更新セット(謎解きキット トリツキBOX 版):

PS4/Switch:1万2639円

Steam:1万2240円

※Xbox One版は通常ダウンロード版のみ

CERO:B(12歳以上対象)