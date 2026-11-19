2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：熟練者の「一度の成功」を、フィジカルAIで何度でも。

【展示概要】

イマクリエイトは、熟練者の技をXRとフィジカルAIで人とロボットに移植するスタートアップだ。人が一度成功させた動きを、ヒューマノイドが何度でも正確に再現する「動作再現ソフトウェア」を開発する。けん玉では人の介入なしで1時間、片手あたり約4000回の成功を達成。ブースでは、ヒューマノイドがけん玉の技を実演する様子を紹介。ロボットが人の技を受け継ぐ瞬間に注目だ。