11/30展示｜イマクリエイト、1時間でけん玉約4000回成功！人の技をロボットへ継承
「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催
2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：熟練者の「一度の成功」を、フィジカルAIで何度でも。
【展示概要】
イマクリエイトは、熟練者の技をXRとフィジカルAIで人とロボットに移植するスタートアップだ。人が一度成功させた動きを、ヒューマノイドが何度でも正確に再現する「動作再現ソフトウェア」を開発する。けん玉では人の介入なしで1時間、片手あたり約4000回の成功を達成。ブースでは、ヒューマノイドがけん玉の技を実演する様子を紹介。ロボットが人の技を受け継ぐ瞬間に注目だ。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】品川インターシティホール
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
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