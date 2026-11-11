クレカ不要。スマホだけで手間なく口座から月謝・会費の継続決済ができるサービス

Pay2o株式会社は11月5日、カード番号を保持せずスマートフォンから直接銀行口座で支払える月謝・会費向け決済サービス「Pay2o」において、導入拡大および事業連携に向けた取り組みを本格化させると発表した。

フィットネスクラブやスクールなどの月謝・会費型ビジネスでは、売上の3〜4%に及ぶクレジットカード決済手数料が利益を圧迫している。一方で従来の口座振替は紙の手続きや引き落とし開始までのタイムラグが課題で、さらにカード番号盗用による不正利用やフィッシング詐欺の急増など、セキュリティ面のリスク管理も急務となっていた。

同サービスは、カード番号を扱わず口座直結で決済を完結させることで、手数料0.95%（税別・条件適用時）からの低コスト運用を実現する。月謝の自動請求・回収やエラー時の自動リトライにより督促業務を省人化するほか、入会金などの都度払いにも即時対応する。また、ログインにはフィッシングに強いパスキー認証を必須化し、安全な銀行本人認証を組み合わせることで漏洩リスクを低減させる。

なお同社は、サービス展開の加速に向けシードラウンドで総額1.7億円の資金調達を実施しており、大手事業者への提供やSaaS連携、人材採用を強化する方針だ。