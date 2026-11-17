2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：AI時代のためのDNAデータストレージデバイス

【展示概要】

DNAを情報記録媒体として利用するDNAデータストレージは、超高密度・長期保存を実現する次世代ストレージ技術として注目されている。一方、実用化にはDNAの効率的な保存・取り出し・再利用を可能にする技術が不可欠だ。我々は、独自のマイクロ流体デバイスと表面修飾技術を融合し、DNAの選択的な保持・取り出し・繰り返し利用を目指す。DNAデータストレージの実用化に向けた基盤技術として、保存システムの高度化や自動化への展開を目指し、共同研究・事業連携のパートナーを募集する。