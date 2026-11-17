11/30展示｜名古屋大学・伊藤研が挑む「DNAデータストレージ」技術。独自マイクロ流体デバイスで効率的な保存・再利用を目指す
ASCII STARTUP TechDay 2026 11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催
2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：AI時代のためのDNAデータストレージデバイス
【展示概要】
DNAを情報記録媒体として利用するDNAデータストレージは、超高密度・長期保存を実現する次世代ストレージ技術として注目されている。一方、実用化にはDNAの効率的な保存・取り出し・再利用を可能にする技術が不可欠だ。我々は、独自のマイクロ流体デバイスと表面修飾技術を融合し、DNAの選択的な保持・取り出し・繰り返し利用を目指す。DNAデータストレージの実用化に向けた基盤技術として、保存システムの高度化や自動化への展開を目指し、共同研究・事業連携のパートナーを募集する。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】品川インターシティホール
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
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