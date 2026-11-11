AI全盛時代に注目の新SNS。Z世代支持を集めるVlogアプリ「Setlog」に見る関係性の魅力

少人数グループ向けビジュアルコミュニケーションアプリ「Setlog（セットログ）」。リリースから数カ月が経過した現在も、同アプリは日本のApp Store無料総合ランキングの上位を維持するなど、一過性のブームにとどまらず東アジアの若年層を中心に利用が定着しつつある。

米国ニューヨークのスタートアップであるNew Chat Inc.が手掛けるSetlogは、1時間に1回届く通知に合わせて2〜3秒の動画を撮影・共有するアプリだ。撮影した短い動画は自動で1本のVlogにまとめられる。同アプリは、有料の広告キャンペーンを行わないオーガニックな形で日次アクティブユーザー（DAU）が数百万規模に達するなど大きな広がりを見せている。

9月には、株式会社DG Daiwa Ventures（以下、DGDV）がNew Chat Inc.へのシードラウンド出資を発表した。世界的にAI関連での資金が集まるなか、なぜ新たなコンシューマーSNS分野への出資を決めたのか。今回、DGDVのマネージングディレクターの渡辺大和氏への取材をもとに、その分析と投資の背景を整理する。

AI技術が進むなかで高まる「人間関係」の価値

渡辺氏は、AI分野への投資が過熱するなかであえてコンシューマー向けSNSへ出資した理由について次のように語る。

「AIの進展によって何が容易になり、逆に何の価値が高まるのかを考えながら投資活動を行っています。たとえ質の高い動画を誰もが大量につくれるようになっても、『自分の友人が今日どう過ごしているか』は、生成されたコンテンツでは代替できません。Setlogには、見にいく対象となる人との関係があるからこそ見たい、共有したいという、持続的な需要があると考えました」

AIによって動画コンテンツ自体の質の向上や制作コストが下がる一方で、動画の背景にある人間関係や「誰の日常か」といった文脈に基づく体験は置き換えられないという見解だ。

「オープンなSNS」と「メッセージアプリ」の間にあるニーズ

Instagramなどのオープン型SNSでは、「人に見せるための投稿」という意識から見栄えを気にしがちだ。そのため、心理的ハードルが高く、自らは投稿せず閲覧のみにとどまる「見る専門」のユーザーが増えやすい。一方で、LINEなどのメッセージアプリは用件がある際に利用することが多く、何もない日常をわざわざ送るには少々気後れする側面がある。

Setlogが対象にしているのは、「わざわざ連絡する用事はないけれど、友人がどう過ごしているかは知りたい」という、メッセージとSNSの中間にあるようなニーズだ。

1時間に1回、数秒の動画を撮る仕組みによって、見栄えや編集を気にする負担を減らす。昼食や帰り道といった何気ない場面が投稿されることで自然な会話が生まれ、見ている側も気軽に投稿しやすい相互作用が働くという。

ダウンロード数よりも「使い続けてもらえるか」を重視

流行の移り変わりが早いSNSアプリの評価において、DGDVが重視したのは初期のダウンロード数よりも、ユーザーが離脱せずに使い続けているかという継続性だ。この視点には、渡辺氏自身の事業経験も影響しているという。渡辺氏は過去に自ら動画アプリを開発し、50万ダウンロードまで成長させた経験を持つ。その際、一時的に広がっても、継続して使い続けてもらえるサービスに育てる難しさを実感したという。

「その経験から動画の価値には、作品そのものの魅力に加え、『誰に関する動画なのか』という関係性から生まれる魅力があると考えるようになりました。Setlogは、その関係性を自然な投稿と日々の利用につなげようとしている点を評価しました」

出資にあたっては、ダウンロードした人がその後も使い続けているか、閲覧だけでなく自ら投稿しているか、グループ単位での利用が続いているかといったデータを詳しく分析。単一の機能の面白さだけでなく、動画を撮って共有し、リアクションし合う流れがグループ内の日常的な習慣になっているかに注目したという。

また、SnapchatやTumblrでの開発実績を持つCEOのDevin Doty氏率いるチームについては、開発の速さに加え「実際のユーザーの動きを見て、自分の仮説が違っていればすぐに方針を修正・撤回できる判断の柔軟性」を挙げている。

運営コストと収益化に向けた今後の見通し

動画を扱うサービスでは、ユーザーが増えるほどサーバー費用や通信費などの運営コストが膨らむ。出資にあたってDGDVでは、定着したユーザー層から将来的に得られる価値や収益が、こうした運営費用に見合う見通しを持てるかを重視するという。目先の売上を優先して、投稿の閲覧を妨げるような広告を表示したり、強引な課金を行ったりすると、ユーザーが安心して投稿できる環境を損ねる懸念があるためだ。

現在、Setlogは無料で利用できるが、いずれ収益化も焦点となる。SNS市場がオープン型からクローズド型へ、また見栄えよりも関係性の深さを重視する方向へと変化を見せるなかで、同アプリの動向はAI時代におけるコンシューマー向けプロダクトの新たな方向性を示す一例と言えそうだ。