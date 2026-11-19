2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：生物多様性DX フィッシュパス

【展示概要】

「水から見える、いのちのつながり」をテーマに、コップ一杯の水から生態系を解明する環境DNA技術と、全国7割の漁協網・80万人のユーザー基盤による高速サンプリング体制を紹介。ブースでは衛星データ・AIを組み合わせた生息適地可視化技術「すみかMAP」や分析レポートを展示。企業のTNFD開示や自然共生サイト認定、自治体の生物多様性モニタリングに向けた共同実証・協業を提案する。