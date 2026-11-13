11/30展示｜給排水不要の次世代在宅血液透析装置を披露！ フィジオロガス・テクノロジーズ

2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：水不要の血液透析装置

【展示概要】

フィジオロガス・テクノロジーズは、給排水不要の血液透析装置を開発する。在宅でより使いやすい血液透析の実現を目指し、透析液再生技術を活用した次世代の在宅血液透析装置だ。ブースでは、開発中の装置コンセプトや技術の特徴、今後の事業展開を紹介する。将来の事業パートナーや、今後の成長に支援する投資家との出会いも目指す。