11/30展示｜給排水不要の次世代在宅血液透析装置を披露！ フィジオロガス・テクノロジーズ
「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催
2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：水不要の血液透析装置
【展示概要】
フィジオロガス・テクノロジーズは、給排水不要の血液透析装置を開発する。在宅でより使いやすい血液透析の実現を目指し、透析液再生技術を活用した次世代の在宅血液透析装置だ。ブースでは、開発中の装置コンセプトや技術の特徴、今後の事業展開を紹介する。将来の事業パートナーや、今後の成長に支援する投資家との出会いも目指す。
「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】品川インターシティホール
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
合わせて読みたい編集者オススメ記事
バックナンバー
「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催
11/30展示｜刺さないニードルで成分を届ける。東北大発スタートアップ「bionto」のイオントロニクス技術
sponsored