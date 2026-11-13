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11/30展示｜給排水不要の次世代在宅血液透析装置を披露！ フィジオロガス・テクノロジーズ

「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催

連載
ASCII STARTUP TechDay 2026
文● ASCII STARTUP

　2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)

展示ブース名：水不要の血液透析装置

【展示概要】

　フィジオロガス・テクノロジーズは、給排水不要の血液透析装置を開発する。在宅でより使いやすい血液透析の実現を目指し、透析液再生技術を活用した次世代の在宅血液透析装置だ。ブースでは、開発中の装置コンセプトや技術の特徴、今後の事業展開を紹介する。将来の事業パートナーや、今後の成長に支援する投資家との出会いも目指す。

出展団体：フィジオロガス・テクノロジーズ株式会社
　

■関連サイト

　

　「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要

　【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
　【会場】品川インターシティホール
　【主催】ASCII STARTUP
　【入場方法】事前登録制（入場無料）
　【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/

　

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