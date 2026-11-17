2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：衛星データパイプライン/ NSI

【展示概要】

ブースでは、衛星データを「使える品質」に変える独自の校正・統合技術と、その社会実装モデル（インフラ監視・防災・GLI等）を紹介する。事例をまとめたポスター展示・資料配布のほか、モニターを用いた実際の解析デモ画面の紹介やミラーリフレクターの模型を展示。専門スタッフが来場者の課題に応じた説明とソリューション提案を行う。