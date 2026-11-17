11/30展示｜New Space Intelligence、衛星データを「使える品質」へ。 独自の校正・統合技術を紹介
「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催
2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：衛星データパイプライン/ NSI
【展示概要】
ブースでは、衛星データを「使える品質」に変える独自の校正・統合技術と、その社会実装モデル（インフラ監視・防災・GLI等）を紹介する。事例をまとめたポスター展示・資料配布のほか、モニターを用いた実際の解析デモ画面の紹介やミラーリフレクターの模型を展示。専門スタッフが来場者の課題に応じた説明とソリューション提案を行う。
「ASCII STARTUP TechDay 2026」開催概要
【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】品川インターシティホール
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります