11月18日から20日まで幕張メッセで開催される「Inter BEE 2026」。ブラックマジックデザインのブースでは、放送局や大規模なライブ配信向けの新型スイッチャー「ATEM 4 M/E Constellation IP」が紹介されていた。

スイッチャーとは、複数のカメラや映像機器から送られてくる映像を切り替え、番組として送り出すための装置だ。テレビ番組などで、出演者のアップからスタジオ全体の映像に切り替わるのも、こうしたスイッチャーの働きによるもの。

今回展示されていた「ATEM 4 M/E Constellation IP」は、最大32系統の映像入力と32系統の映像出力に対応する大型モデル。ブース担当者によると、特にマラソン中継のように、多数のカメラ映像を次々と切り替える番組での利用を想定しているという。

マラソン中継など、多数のカメラを使う番組向けに開発

例えばマラソン中継では、先頭集団を追う移動中継車や沿道の固定カメラ、スタート地点、ゴール地点など、数多くのカメラが同時に稼働している。視聴者にレースの状況を伝えるためには、それらの映像を瞬時に切り替えなければならない。

ATEM 4 M/E Constellation IPは、そうした大規模な映像制作に対応するため、多数の入出力系統を備えている。担当者によれば、一般的な番組向けのスイッチャーと比較して、2〜3倍ほどの系統数を確保しているという。

また、映像の伝送には、放送業界で採用が進むIP映像伝送規格「SMPTE ST 2110」を採用。100Gイーサネットを利用し、映像や音声をネットワーク経由でやり取りできる。従来のSDI接続を中心とした設備から、IPベースの制作環境への移行を見据えた製品となっている。

さらに、ネットワーク接続の冗長化にも対応。2つの経路で同じデータを送信することで、一方の通信経路に問題が発生した場合でも映像伝送を継続できる仕組みを備える。放送中のトラブルが許されない現場にとって、重要な機能といえるだろう。

複数の映像を合成する機能も充実、価格は約140万円

映像を切り替えるだけでなく、複数の映像を組み合わせる機能も充実している。

例えば「ATEM Advanced Keyer」は、映像の上に別の映像や文字、グラフィックなどを重ねるための機能。本製品には16個のキーヤーが用意されており、複雑な映像合成にも対応できる。

また、複数の入力映像をまとめて確認できる「マルチビュー」を4系統搭載。さらに、画面の一部に別の映像を表示したり、映像の大きさや位置を調整したりできる「DVE（デジタルビデオエフェクト）」にも対応している。

特に注目したいのが、複数の映像を1つの画面に合成する「SuperSource」を2つ搭載している点だ。例えば、複数のカメラ映像を並べて同時に表示するなど、スポーツ中継や情報番組でよく見られる画面構成を作り出せる。SuperSourceと各M/E列のDVEを合わせ、合計12個のDVEを利用できるという。

価格は138万8000円と案内されていた。個人向けの映像機器として考えれば高額だが、数多くのカメラを使う大規模な番組制作に対応できる点を考えると、プロフェッショナル向けならではの製品といえる。

カメラの台数が多く、複雑な映像切り替えや合成が必要となる放送現場。ATEM 4 M/E Constellation IPは、そうした制作現場を支えるとともに、放送設備のIP化にも対応する新世代のスイッチャーとして注目を集めそうだ。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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