Inter BEE 2026レポート 第13回
映画のような映像が手軽に撮れる！ ニコンのシネマカメラ「ZR」が大型アップデートで進化【Inter BEE 2026特集】
2026年11月18日 13時45分更新
11月18日から20日まで幕張メッセで開催される「Inter BEE 2026」。ニコンのブースでは、シネマ向けカメラシリーズ「Z CINEMA」の「ZR」が紹介されていた。
ZRは、2025年10月に発売されたフルサイズセンサー搭載のシネマカメラ。ニコンと、映画制作向けカメラで知られるREDの技術を融合した製品で、REDが培ってきたシネマティックな映像表現を、比較的コンパクトなボディーで楽しめるのが特徴だ。
REDの映像技術で、映画のような映像を手軽に撮影
ZRの大きな特徴が、REDのカラーサイエンスを取り入れた映像表現だ。REDは映画制作の現場で長年培ってきた色再現技術に強みを持っており、ZRにもそのノウハウが生かされている。
特に便利なのが「シネマティック動画」モードだ。通常、映画のような雰囲気の映像を制作するには、撮影後に色味や明るさを細かく調整するカラーグレーディングという作業が必要になる。しかし、このモードを利用すれば、複雑な設定や編集作業をしなくても、映画のような階調や色合いの映像を手軽に撮影できる。
また、最大6K/59.94pの12bit RAW動画撮影にも対応。REDのカラーサイエンスを生かせる動画記録形式「R3D NE」を採用しており、本格的な映像制作にも活用できる。
もうひとつ注目したいのが、冷却ファンを搭載しないファンレス設計だ。一般的に高画質な動画を長時間撮影すると、カメラ内部に熱がこもり、撮影が停止してしまう場合がある。ZRは放熱性を高めることで、ファンレスながら長時間の動画撮影に対応。ファンの動作音が発生しないため、静かな環境での収録にも適している。
ファームウェアVer.2.00で大幅進化！ 既存ユーザーにもメリット
さらに、ZRでは近日公開予定のファームウェアVer.2.00による大型アップデートも注目されている。
今回のアップデートでは、比較的ファイルサイズを抑えられるH.265形式での動画収録において、REDのカラーサイエンスを活用できる「Log3G10」と「REDWideGamutRGB」に対応。これまで以上に柔軟なカラーグレーディングが可能になる。
また、高感度撮影時のノイズ低減の強さを選択できるようになるほか、カメラのコマンドダイヤルやファンクションボタンに割り当てられる機能も追加。撮影中の操作性が向上するという。
さらに、映像の色味を変換する「3D LUT」を適用した映像をHDMI経由で外部モニターに出力できるようになるなど、プロの映像制作現場で役立つ機能も強化される。
ブース担当者によると、ニコンは他社と比較しても、ファームウェアアップデートによる機能追加に積極的に取り組んでいるという。
その背景には、昨今のカメラや周辺機器の価格上昇もあるそうだ。新しい製品を次々と購入することが難しくなっているからこそ、すでに購入した製品をアップデートによって改善し、より長く使ってもらえるようにしたいという考えがある。
新製品を購入しなくても、ソフトウェアの更新によってカメラの機能が増え、使い勝手も向上していく。こうした取り組みは、機材を長期間使い続けたい映像クリエイターにとってうれしいものだろう。
REDの技術を取り入れた本格的な映像表現に加え、発売後も進化を続けるZR。ハードウェアの完成度だけでなく、購入後の機能拡張にも力を入れるニコンの姿勢が感じられる展示だった。
アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！
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