無人喪服レンタルのノウハウを応用、24時間試着・持ち出しができる「スーツレスキュー」が登場
喪服レスキュー株式会社は10月29日、スマートフォンでの決済・試着予約に対応した無人店舗型のビジネススーツレンタルサービスを発表した。2026年11月5日より東京都渋谷区に第1号店を開設し、サービス提供を開始する。
リモートワークの定着や服装のカジュアル化に伴い、普段はスーツを着用・所有しない働き方が広がっている。一方で、採用面接や急な商談など特定の場面では着用を求められるケースがあり、準備の手間や購入・保管の負担が課題となっていた。こうした需要に対し同社は、2022年12月から展開し、現在は全国20店舗以上で展開する無人型喪服レンタルサービス「喪服レスキュー」の運用ノウハウを活用。24時間営業の店舗オペレーションや高い需要に応えてきた成功モデルをベースに、突発的なビジネス需要に応える新サービスとして横展開を図る。
本サービスは、スマホで事前予約と決済を行い、24時間営業の無人店舗で試着したうえでスーツをその場で持ち出せる仕組み。オンライン注文でのサイズ不一致を防ぎつつ、早朝や深夜の急な手配にも対応する。メンズ・レディースともに当日フルセット（7480円）や単品レンタル、スーツケースのレンタルを用意。使用後は店舗または配送での返却が可能だ。
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