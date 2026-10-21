毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第206回

『ホグワーツ・レガシー』や『.hack//G.U. Last Recode』が90％オフ！

85％オフで『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション』が448円！超特価で名作タイトルをゲットしよう【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

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　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月21日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「ストリートファイター」のアーケード版12作品を収録！　実写映画とあわせて「ストファイ」の世界を楽しもう

『ストリートファイター』

タイトル：ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション（Street Fighter 30th Anniversary Collection）
割引率：85％
価格：448円（2026年10月22日午前1時59分ごろまで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/586200/Street_Fighter_30th_Anniversary_Collection/?curator_clanid=41316928

©CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.

魔法学校ホグワーツの生活をゲームで体験！　WB GAMESのパブリッシャーセールを開催中

タイトル：ホグワーツ・レガシー
割引率：90％
価格：877円（2026年10月23日まで）
メーカー：WB Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/990080/%E3%83%9B%E3%82%B0%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%83%BC/

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

「消灯：ストレンジャー・シングス」が11月6日～11月12日に復活！　人気ゲーム『ディアブロIV』とのコラボレーションも開催

タイトル：デッドバイデイライト
割引率：60％
価格：999円（2026年11月3日まで）
メーカー：Behaviour Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/381210/%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88/

© 2015-2026 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

「Fallout」の世界をみんなで生き抜こう！　オンライン専用のマルチプレイゲーム

タイトル：Fallout 76
割引率：80％
価格：960円（2026年10月24日まで）
メーカー：ベセスダ・ソフトワークス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1151340/Fallout_76/?curator_clanid=41316928

Fallout® 76: Atlantic City - Boardwalk Paradise ©2023 ZeniMax Media Inc. Bethesda, Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax, Pip-Boy, Vault-Tec, Vault Boy, and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

Persistent broadband internet connection required. Acceptance of end user license agreement, Terms of Service, and Privacy Policy, and account registration required to play. Product may be discontinued, and content modified, disabled, suspended or removed, at any time. Product requires installation of application software. See Terms of Service, Privacy Policy and additional details at bethesda.net.

「hack//G.U.」シリーズ全3作に新規エピソードVol.4を追加したHDリマスター作

タイトル：.hack//G.U. Last Recode
割引率：90％
価格：836円（2026年10月23日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/525480/hackGU_Last_Recode/?curator_clanid=41316928

©.hack Conglomerate
©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

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