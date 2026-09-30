毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第204回
「悪魔城ドラキュラ（Castlevania）」などシリーズ作のセールも実施中！
50％オフで『ウィッチャー３ ワイルドハント リマスター』がお安く！ほかにも名作＆人気タイトルがお買い得【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月30日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
大人気ダークファンタジーオープンワールドRPGを現代向けに刷新！ シリーズのバンドル版も61％オフでセール中
・タイトル：ウィッチャー３ ワイルドハント リマスター
・割引率：50％
・価格：3245円（2026年10月2日まで）
・メーカー：CD PROJEKT RED
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/292030/3/
CD PROJEKT RED®, CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT RED S.A. The Witcher game © 2015–2026 CD PROJEKT RED S.A. Developed by CD PROJEKT RED S.A. All rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
オープンフィールドで表現された『FFVII』の世界に飛び出そう！ 最終作の『リベレーション』の発売前に遊んでおこう
・タイトル：FINAL FANTASY VII REBIRTH
・割引率：70％
・価格：1973円（2026年10月2日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『6』の発売も決定！ ジュブナイルRPGをお買い得なこの機会にゲットしよう
・タイトル：ペルソナ５ ザ・ロイヤル
・割引率：70％
・価格：2303円（2026年10月2日まで）
・メーカー：セガ（アトラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1687950/5/
©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo and PERSONA 5 ROYAL are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
発売当時DLCとして発売された「未来の系譜編」も含めた『テイルズ オブ グレイセス』の決定版！
・タイトル：テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター
・割引率：75％
・価格：1622円（2026年10月1日午前2時ごろまで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2530980/_/
Tales of Graces™f Remastered & ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©いのまたむつみ
悪魔城ドラキュラシリーズの探索型アクションゲーム3作品に、アーケード版『悪魔城ドラキュラ』をアレンジした『悪魔城ドラキュラ Revisited』を楽しめる！ シリーズ40周年記念セールも実施中
・タイトル：Castlevania Dominus Collection
・割引率：50％
・価格：1375円（2026年10月2日まで）
・メーカー：KONAMI
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2369900/Castlevania_Dominus_Collection/
©Konami Digital Entertainment
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