毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第203回
シリーズ35周年アニバーサリーセールで「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズもお得に！
50％オフで『空の軌跡 the 1st』がお買い得！Steam「Party・Based RPG FEST」開催中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月16日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
続編の『空の軌跡 the 2nd』が9月17日発売！ この機会に2つの物語を楽しもう
・タイトル：空の軌跡 the 1st
・割引率：50％
・価格：4400円（2026年9月22日まで）
・メーカー：ガンホー・オンライン・エンターテイメント アメリカ（日本ファルコム）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3375780/_the_1st/
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
ハクスラ系アクションRPGの代名詞「ディアブロ」シリーズのナンバリング最新作
・タイトル：ディアブロ IV
・割引率：75％
・価格：1675円（2026年9月25日まで）
・メーカー：ブリザード・エンターテイメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2344520/_IV/
© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Diablo Immortal、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。
歴史文明ストラテジーの最新作！ シリーズ35周年のアニバーサリーセールを開催中
・タイトル：シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII
・割引率：50％
・価格：4400円（2026年9月18日まで）
・メーカー：2K
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1295660/__VII/
©2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
縦横無尽にフィールドを動ける「翔蟲（かけりむし）」によるアクションで新たなハンティングアクションが楽しめる！
・タイトル：モンスターハンターライズ
・割引率：80％
・価格：798円（2026年9月22日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1446780/_/
©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.
ゲームだけのオリジナルストーリーが楽しめる「Re:ゼロ」のタクティカルアドベンチャー
・タイトル：『Re:ゼロから始める異世界生活 偽りの王選候補』
・割引率：90％
・価格：877円（2026年9月19日まで）
・メーカー：スパイク・チュンソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1277510/Re/
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会 Licensed to and Published by Spike Chunsoft Co., Ltd.
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