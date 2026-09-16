ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月16日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

続編の『空の軌跡 the 2nd』が9月17日発売！ この機会に2つの物語を楽しもう

・タイトル：空の軌跡 the 1st

・割引率：50％

・価格：4400円（2026年9月22日まで）

・メーカー：ガンホー・オンライン・エンターテイメント アメリカ（日本ファルコム）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3375780/_the_1st/

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

ハクスラ系アクションRPGの代名詞「ディアブロ」シリーズのナンバリング最新作

・タイトル：ディアブロ IV

・割引率：75％

・価格：1675円（2026年9月25日まで）

・メーカー：ブリザード・エンターテイメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2344520/_IV/

© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Diablo Immortal、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

歴史文明ストラテジーの最新作！ シリーズ35周年のアニバーサリーセールを開催中

・タイトル：シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII

・割引率：50％

・価格：4400円（2026年9月18日まで）

・メーカー：2K

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1295660/__VII/

©2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

縦横無尽にフィールドを動ける「翔蟲（かけりむし）」によるアクションで新たなハンティングアクションが楽しめる！

・タイトル：モンスターハンターライズ

・割引率：80％

・価格：798円（2026年9月22日まで）

・メーカー：カプコン

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1446780/_/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

ゲームだけのオリジナルストーリーが楽しめる「Re:ゼロ」のタクティカルアドベンチャー

・タイトル：『Re:ゼロから始める異世界生活 偽りの王選候補』

・割引率：90％

・価格：877円（2026年9月19日まで）

・メーカー：スパイク・チュンソフト

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1277510/Re/

©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会 Licensed to and Published by Spike Chunsoft Co., Ltd.