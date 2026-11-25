「TYPE-MOON」の『魔法使いの夜』が50％オフでセールランキング1位に！

ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月25日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『ロマンシング サガ2』をより遊びやすしたフルリメイク作！ 七英雄の物語も楽しめる

・タイトル：ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン

・割引率：60％

・価格：2728円（2026年12月3日まで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2455640/ロマンシング_サガ2_リベンジオブザセブン/

© SQUARE ENIX

『Fate/Grand Order』や『月姫』を手掛けた「TYPE-MOON」が2012年に発売したジュブナイルストーリーのビジュアルノベル！

・タイトル：魔法使いの夜

・割引率：50％

・価格：3300円（2026年12月4日まで）

・メーカー：アニプレックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2052410/魔法使いの夜/

©TYPE-MOON

MARVELの新作映画も間もなく公開！ 「マブカプ」でMARVEL熱を高めておこう

・タイトル：Ultimate Marvel vs. Capcom 3

・割引率：70％

・価格：747円（2026年12月4日まで）

・メーカー：カプコン

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/357190/ULTIMATE_MARVEL_VS_CAPCOM_3/

© 2017 MARVEL

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“Team NINJA”が贈る、日本の幕末を舞台にしたオープンワールドアクションRPG！ 坂本龍馬はじめ歴史の偉人だちと絆を結べる

・タイトル：Rise of the Ronin

・割引率：50％

・価格：3839円（2026年12月2日まで）

・メーカー：コーエーテクモゲームス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1340990/Rise_of_the_Ronin/

©2024–2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

不可思議を探す―― 愛と勇気の冒険譚！ ユーザー評価も高い、日本一ソフトウェアの3DダンジョンRPG

・タイトル：ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団

・割引率：70％

・価格：1973円（2026年12月3日まで）

・メーカー：NIS America

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1998340/ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団/

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