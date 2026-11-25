毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第211回
「TYPE-MOON」の『魔法使いの夜』が50％オフでセールランキング1位に！
60％オフで『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』がお買い得！『ロマサガ3』のリメイク版も予約受付中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月25日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
『ロマンシング サガ2』をより遊びやすしたフルリメイク作！ 七英雄の物語も楽しめる
・タイトル：ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン
・割引率：60％
・価格：2728円（2026年12月3日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2455640/ロマンシング_サガ2_リベンジオブザセブン/
© SQUARE ENIX
『Fate/Grand Order』や『月姫』を手掛けた「TYPE-MOON」が2012年に発売したジュブナイルストーリーのビジュアルノベル！
・タイトル：魔法使いの夜
・割引率：50％
・価格：3300円（2026年12月4日まで）
・メーカー：アニプレックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2052410/魔法使いの夜/
©TYPE-MOON
MARVELの新作映画も間もなく公開！ 「マブカプ」でMARVEL熱を高めておこう
・タイトル：Ultimate Marvel vs. Capcom 3
・割引率：70％
・価格：747円（2026年12月4日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/357190/ULTIMATE_MARVEL_VS_CAPCOM_3/
© 2017 MARVEL
©MOTO KIKAKU. ©CAPCOM CO., LTD. 2011, 2016, ©CAPCOM U.S.A., INC. 2011, 2016 ALL RIGHTS RESERVED.
“Team NINJA”が贈る、日本の幕末を舞台にしたオープンワールドアクションRPG！ 坂本龍馬はじめ歴史の偉人だちと絆を結べる
・タイトル：Rise of the Ronin
・割引率：50％
・価格：3839円（2026年12月2日まで）
・メーカー：コーエーテクモゲームス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1340990/Rise_of_the_Ronin/
©2024–2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
不可思議を探す―― 愛と勇気の冒険譚！ ユーザー評価も高い、日本一ソフトウェアの3DダンジョンRPG
・タイトル：ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団
・割引率：70％
・価格：1973円（2026年12月3日まで）
・メーカー：NIS America
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1998340/ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団/
©2020-2023 Nippon Ichi Software, Inc. ©2020-2023 NIS America, Inc. All rights reserved.
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