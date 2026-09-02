毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第201回

『アストロニーア』が75％オフなど、Steam「PvEサバイバル クラフト フェス」を開催中

40％オフで『機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED』がお買い得！新旧名作をお得にゲットしよう【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

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　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月2日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「機動戦士ガンダムSEDD」シリーズの物語をアクションで体験！　ガンダムゲームのセールも実施中

タイトル：機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED
割引率：40％
価格：2970円（2026年9月9日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1857740/SEED_BATTLE_DESTINY_REMASTERED/

©創通・サンライズ
JASRAC許諾番号：9010553678Y43030

1人プレイなのに“他の誰かと冒険する楽しさ”が味わえる！　新たなコンテンツを追加する大型アップデートも配信

タイトル：ドラゴンズドグマ2（Dragon's Dogma 2）
割引率：25％
価格：3742円（2026年9月8日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2054970/Dragons_Dogma_2/

©CAPCOM
DRAGON'S DOGMA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

宇宙の辺境を開拓して、宇宙のミステリーを解き明かしていく、ユーザー評価が“非常に好評”なサンドボックスゲーム

タイトル：アストロニーア（ASTRONEER）
割引率：75％
価格：875円（2026年9月9日まで）
メーカー：System Era Softworks
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/361420/ASTRONEER/

Copyright © 2026 System Era Softworks

日本国内でも高い評価を得る、2Dドット絵のクラフト＆冒険が楽しめるモノづくりアクションアドベンチャー

タイトル：テラリア（Terraria）
割引率：50％
価格：600円（2026年9月8日まで）
メーカー：Re-Logic
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/105600/Terraria/

Terraria ©2019 Re-Logic.

新作にも注目が集まる！　超能力アクションを駆使して物語を進める三人称視点A・ADV

タイトル：Control Ultimate Edition
割引率：90％
価格：450円（2026年9月8日まで）
メーカー：Remedy Entertainment
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/870780/Control_Ultimate_Edition/

Control © Remedy Entertainment Plc 2019. The Remedy, Northlight and Control logos are trademarks of Remedy Entertainment Plc. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks of 505 Games SpA, and may be registered in the United States and other countries. All rights reserved.

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